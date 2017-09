Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 26. septembris

AUNS

Izdosies viss, ko darīsi karjeras labā. Iespējams neliels patīkams ceļojums vai romantisku attiecību sākums.



VĒRSIS

Izjutīsi pēdējā brīža sindromu, jo būs lietas, kas neatliekami jānokārto. Tas radīs gan stresu, gan kādu nepatīkamu pārsteigumu.

Neaizmirsti tuvākos radiniekus, pretējā gadījumā viņi paši par sevi atgādinās. Vakaru velti kontaktu paplašināšanai, romantiskam randiņam vai nelielam braucienam.



DVĪŅI

Patiks eksperimentēt, meklēt oriģinālus risinājumus. Taču necenties ar to pievērst kolēģu uzmanību – darbā tev nepārprotami liks saprast, ka tavi radošie meklējumi nevienu neinteresē.



VĒZIS

Tā arī neizdosies atrast kopīgu valodu ar darījuma partneriem. Pie viena un tā paša jautājuma būs jāatgriežas atkal un atkal. Bruņojies ar pacietību, visam savs laiks.



LAUVA

Pierādi savu taisnību ar darbiem, ne ar vārdiem. Lielāku nozīmi piešķir pozitīvajām emocijām, nevis materiālajiem labumiem. Noderīgu padomu sniegs kāds gados vecāks radinieks.



JAUNAVA

Vienkāršākais veids, kā atbrīvoties no kādas uzmācīgas ieceres, ir īstenot to. Esi piesardzīgs, veicot darījumus ar lielām naudas summām.



SVARI

Esi atsaucīgāks, neizrādi neapmierinātību, ja kāds lūdz tavu palīdzību. Neizvairies no citu problēmām – neviens neprasa, lai tu iejustos viņa ādā, pietiks, ja nepaliksi vienaldzīgs.



SKORPIONS

Draugi aicinās izklaidēties, bet diez vai tu to varēsi atļauties, jo nebūsi visu izdarījis. Esi nelokāms – vispirms izpildi saistības un tad domā par atpūtu.



STRĒLNIEKS

Attiecībās ar apkārtējiem izmanto laipno vārdu burvju varu. Domstarpību būs mazāk, ja kategorisku "nē" aizstāsi ar daudzsološu "varbūt".



MEŽĀZIS

Noskaņojums būs atkarīgs no gaisotnes ģimenē, tāpēc nelej eļļu ugunī, ja labi zini, ka ne ar ko labu tas nebeigsies. Uzturi labas attiecības, neprovocē uz strīdiem pats, tad arī citiem nebūs vēlēšanās to darīt.



ŪDENSVĪRS

Lai pasargātu sevi no neveiksmēm finanšu jomā, lielus darījumus nesāc. Pavadi laiku iespējami mierīgāk, priekšroku dod filozofiskai attieksmei pret dzīvi.



ZIVIS

Jo vairāk gaidīsi, jo mazāk saņemsi, un otrādi – negaidot iespējami patīkami notikumi, vari gūt panākumus un tikt pie vērtīgiem sakariem. Iegādājies saimniecībā noderīgus amatnieku darinājumus.