Kad feisbukā sūta pārāk daudz "Vai tu joprojām esi stāvoklī?" vēstules jeb - kā pārdzīvot grūtniecības pēdējās nedēļas

Lai cik grūtas būtu mazuļa gaidīšanas pēdējās nedēļas un lai cik ļoti pēc iespējas drīzāk gribētu satikt savu mazulīti, ļauj viņam pašam izvēlēties savas piedzimšanas laiku, vārdiski nesteidzinot un nemudinot nākt pasaulē kādā konkrētā dienā. Un noteikti jāatceras, ka iznēsāta grūtniecība ir laikā no 37. līdz pat pilnām 42. grūtniecības nedēļām. Pirmā bērna gaidībās par vidējo grūtniecības ilgumu uzskata 40 nedēļas plus 5 dienas. Jaundzimušos par pārnēsātiem parasti atzīst pēc 42. grūtniecības nedēļas, nevis 40. nedēļā, taču tikai mazuļa individuālā attīstība parāda, vai viņš būs pārnēsāts vai tomēr ne.

Dzemdību procesam svarīga ir oksitocīna veidošanās, ko var panākt, apskaujoties ar partneri, bērnu, pat mājdzīvnieku, sadodoties rokās, smejoties, ļaujoties masāžai, mīlējoties, skatoties pozitīvas emocijas izraisošas filmas, pavadot laiku ar draugiem un ģimeni, dziedot, dejojot vai vingrojot.

Ir bērni, kuri pasaulē nākuši pat pirms 40. grūtniecības nedēļas, un tiem ir iespējams noteikt pārnēsāšanas pazīmes. Ir 41. un 42. grūtniecības nedēļā dzimuši bērni, kuriem šādas pazīmes nekonstatē. Tas var būt tāpēc, ka dzemdību datums var būt noteikts neprecīzi, piemēram, tāpēc, ka topošajai māmiņai ir neregulārs menstruālais cikls, līdz ar to faktiskais mazuļa ieņemšanas laiks var atšķirties no teorētiski aprēķinātā.



Sievietes ir zīdītāji, nevis mašīnas vai grāmatas. Nobīdes no aprēķiniem ir dabiska parādība, jo katrs bērns var būt gatavs dzimt nedaudz atšķirīgā laikā.

Padomi pēdējām grūtniecības nedēļām

Par savu plānoto dzemdību datumu domā kā par nolikto dzemdību mēnesi. Saki cilvēkiem, ka bērna nākšana pasaulē gaidāma, piemēram, oktobra beigās, nevis 17. oktobrī. Rēķinies, ka grūtniecība ilgs vismaz 41 nedēļu. Ja mazulis piedzims nedaudz agrāk, tas būs patīkams pārsteigums un tev nebūs jādomā par to, ka noliktais dzemdību datums ir pagājis, bet vēl aizvien esi stāvoklī. Tajā pašā laikā noskaņojies, ka tikpat labi vari dzemdēt 38. vai 39. grūtniecības nedēļā. Dažreiz tikai pēc noteiktā dzemdību datuma pa īstam „atļaujam” sev dzemdēt, tāpēc dzemdību sākšanās var ievilkties.

Neatstāj nopietnus plānus uz pēdējo mēnesi! Nereti ieilgst, piemēram, pārvākšanās uz mazulim piemērotu mājokli vai esošā remontdarbi, un to dēļ mamma neapzināti neļauj dzemdībām sākties, jo vēl taču jāpaspēj tik daudz. Tas attiecas arī uz bakalaura/maģistra un citu darbu rakstīšanu grūtniecības pēdējos mēnešos. Tā vietā, lai sieviete emocionāli gatavotos bērna nākšanai pasaulē un krātu spēkus, šis laiks tiek pavadīts satraucošos apstākļos, kas var aizkavēt dabīgu dzemdību sākšanos.

Uzticies savam ķermenim un savam bērnam. Viņš dzims, kad būs tam gatavs. Tomēr, ja ir kādas šaubas vai neskaidrības, nekautrējies aprunāties ar savu ginekoloģi vai vecmāti.

Lasi pozitīvus dzemdību stāstus, ar ko dalījušās māmiņas, kurām bijusi garāka grūtniecība.



Ieplāno dažādus pasākumus, ko apmeklēt, vai ciemošanās braucienus, kas novērstu domas no pēdējo nedēļu skaitīšanas, taču raugies, lai tie tevi pārāk nenogurdina. Grūtniecības beigu posmā drīkst doties arī tālākā izbraucienā, īpaši tad, ja šī ir pirmā grūtniecība, jo parasti pirmās dzemdības nesākas pēkšņi un strauji.



Atļaujies izslēgt tālruni, ignorēt e-pastus un Facebook.com, ja saņem pārāk daudz „Vai esi vēl aizvien stāvoklī?” vēstules. Ieplāno sev un partnerim randiņu vai palutini sevi ar kādu masāžu tuvu noliktajam dzemdību datumam vai drīz pēc tā. Bērniem patīk pārtraukt šādas lietas!

Kā rīkoties, ja nomoka nogurums

Ja ir parādījušies miega traucējumi, vērts izmēģināt meditāciju vai relaksējošas mūzikas klausīšanos, kas var palīdzēt atkal aizmigt. Ja nāk miegs, dienas laikā paguli diendusu.



Neuztraucies par to, vai pietiks enerģijas dzemdību dienai. Ķermenis nodrošinās ar visiem nepieciešamajiem hormoniem, kad tas būs nepieciešams, protams, ja vien nebūsi sevi nogurdinājusi un izsmēlusi maznozīmīgos darbos, kas, iespējams, šķiet ļoti svarīgi, piemēram, remonta pabeigšana, skapju pārkārtošana u. c. Domā par mošanos naktī kā par treniņu! Kad mazulis tevi modinās katras divas līdz trīs stundas, lai paēstu, tu būsi tam gatava.

Kā rīkoties, ja nomoka sāpes

Svarīgākais un pareizākais, ko var darīt šādā situācijā, ir kustināt savu ķermeni. Tas ne tikai palīdzēs pārciest grūtniecības izraisīto diskomfortu, bet arī sagatavot ķermeni dzemdībām. Tu vari staigāt, jo pastaiga pat 15 minūtes divreiz dienā ļaus justies labāk. Tāpat vari veikt lēnas apļveida kustības ar gurniem, kamēr tīri zobus. Novieto kājas plecu platumā un ieliec nedaudz ceļos. Kustini gurnus aplī vai astotniekā tik ātri vai lēni, cik vēlies. Tikai atceries mainīt virzienu. Palīdzēs arī krēsla nomainīšana pret bumbu. Tu to vari izmantot, kamēr skaties televīziju vai sēdi pie pusdienu galda. Tu vari uz tās šūpoties vai veikt apļveida kustības, pati sēdēšana maigi trenē apakšdaļas muskuļus un palīdz uzturēt labāku stāju.

Grūtniecības pēdējās nedēļās katru dienu vari mēģināt pavadīt nedaudz laika četrrāpus. Slauki grīdu, rāpo līdzi vecākajam bērnam utt. Mēģini pēc nokritušiem priekšmetiem pietupties, nevis pieliekties. Ļoti ieteicams apmeklēt pirmsdzemdību jogu, peldēšanu vai lēnu vingrošanu profesionāļu vadībā. Tieši vecmāšu/dūlu vadītas vingrošanas nodarbības apvieno fizisko, emocionālo un garīgo gatavošanos dzemdībām.

Obligāti apmeklē fizioterapeitu vai osteopātu:

• ja tev ir regulāras sāpes mugurā, kājās vai gurnu zonā;

• ja staigājot jūti, ka viena kāja kustas citādi nrkā otra, ja parādās klibošana;

• ja tev iepriekš ir bijis ķeizargrieziens bērna nepareizas pozīcijas dēļ;

• ja ir bijusi kāda trauma vēdera lejasdaļā.

Viltus kontrakcijas

Viltus kontrakcijas var mazināt daudz šķidruma lietošana un gulēšana uz kreisajiem sāniem. Vēl ieteikums, kas var palīdzēt, – iešana siltā vannā. Ja tās būs īstas dzemdību sāpes, vanna nelīdzēs, bet gan atvieglos dzemdību procesu. Un aizmirsti vārdus „viltus kontrakcijas” – dzemdībās it nekas nav viltus. Šīs kontrakcijas stiprina dzemdi vai maina bērna pozīciju. Jo vairāk ķermenis paveiks pirms dzemdībām, jo labāk. Tāpēc izmanto viltus kontrakcijas kā treniņu savai elpošanai. Vienkāršs ieteikums ir atbrīvot žokli, veidojot skaņu „haaaaa” (kā dziļu nopūtu), un iztēloties, kā veras vaļā dzemdes kakls. Ja kontrakcijas nepāriet vairākas dienas, ieteicams konsultēties ar savu ginekologu vai vecmāti.

Emocionālās un fiziskās dzemdību barjeras

Ir vairākas dabīgas dzemdību ierosinošas metodes, taču tās bieži vien nenoved pie dzemdībām, ja bērns vēl nav gatavs nākt pasaulē. Reizēm mazuli aiztur kāda fiziska vai emocionāla barjera. Tās ne vienmēr tieši saistītas ar dzemdībām, statusa maiņu vai satraukumiem par gaidāmo mātes lomu. Mēģini novērtēt savu emocionālo/psiholoģisko stāvokli. Vai ir kādas bailes vai uztraukumi? Tās var būt nesaistītas ar dzemdībām, bet gan ar tavu finansiālo stāvokli vai satraukumiem par mātes lomu. Stresa hormoni nobremzē dzemdību procesu, jo smadzenēm ir jājūtas droši, lai varētu veikt savu darbu. Ko tu vari darīt savā labā?

• Izrunāt jebkādas problēmas ar savu partneri, kas varētu palīdzēt mazināt bažas.

• Ja ir sarežģījumi ar kādu citu ģimenes locekli, tad tev ir jānolemj, vai izrunāšanās ar viņu būs dziedinoša vai arī tas radīs vēl vairāk stresa. Tādā gadījumā uzraksti vēstuli (vienalga, vai to nosūti vai ne). Dūlas arī lieliski uzklausa – runā ar kādu no viņām.

• Smiešanās un raudāšana lieliski palīdz attīrīties. Dod sev iespēju darīt abus!

• Vari būt kopā ar cilvēkiem, kas atbalsta tavas izvēles.

• Dari jebko, kas liek justies mierīgai un pašpārliecinātai, – meditē, nodarbojies ar jogu vai parunā ar kādu draudzeni.

• Runā ar savu mazuli skaļi vai domās, lai viņš zina, ka tiek mīlēts un ir gaidīts un ka esi gatava ar viņu tikties. Ja šis process sākumā šķiet jocīgs, tad ar laiku tas kļūs par neatņemamu dienas sastāvdaļu.

Sirdsmieru var radīt izrunāšanās ar vecmāti vai ārstu par bērna pozicionēšanās problēmām, kas varētu aizkavēt dzemdību sākšanos. Dažreiz pat neliela galvas nobīde var neveidot pietiekamu spiedienu uz dzemdes kaklu, lai radības sāktos. Lai panāktu, ka mazulis ir pareizi pozicionēts, izvēlies sēdēšanas un gulēšanas pozas, kas liek vēderam izvirzīties uz priekšu, – gulēšana uz kreisajiem sāniem, sagāžot vēderu nedaudz uz leju (izmanto spilvenu atbalstu); sēdēšana uz vingrošanas bumbas; izvairies no sakņupšanas un atgāšanās atpakaļ (automašīnā, dīvānā, klubkrēslā). Var veikt Rebozo lakatu masāžu pieredzējušas dūlas vai vecmātes vadībā. Tas var būtiski palīdzēt mazulim atrast pareizākās dzimšanas pozīcijas.



Lūk, vēl četras darbības, ko vari darīt, lai veicinātu dzemdību sākšanos:

• uzturies četrrāpus pozā tik bieži, cik vien spēj. It īpaši, kad jūti, ka mazulis ir aktīvs;

• kāp pa kāpnēm (izlaižot vienu pakāpienu, ja tā ir ērti un droši).



Pastaigā pa ielu, liekot vienu kāju uz apmales. Veidojot asimetriju kustībā, bērnam ir vieglāk atrast pozīciju;

• veic apļveida kustības ar gurniem;

• dodies uz peldēšanu.

Un galvenais – esi pacietīga! Vieglāk pateikt nekā darīt. Bet patiešām bērns būs tavās rokās agrāk, nekā šobrīd šķiet. Nogaidi. Nesteidzini. Sauc. Sauc ar sirdi!