Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 23. septembris

AUNS

Vari kļūt viegli ietekmējams un pakļauties pretējā dzimuma šarmam gluži neprātīgi. Pastāv risks "iekulties" neko nesološā dēkā, taču - ai, kā gribēsies, kā burtiski vilks uz piedzīvojumiem... Ļaujies, ja zini, ka neprāts pāries.

VĒRSIS

Ikvienu aizrādījumu uztversi kā pārmetumu un dziļi pārdzīvosi. Tāpēc šodien jāizvairās no cilvēkiem, kuri pret tevi nav pavisam labvēlīgi noskaņoti. Savas dziļākās pārdomas par sasāpējušiem jautājumiem nevienam nevēlēsies uzticēt.

DVĪŅI

Šodien vari pavisam noslēgties sevī, un pat labākie draugi un vistuvākie radi var nesaprast, kas gan ar tevi notiek. Iespējams, klāt ir mazā rudens depresija. Centies atrast vietas un lietas, kas dod saules enerģiju.

VĒZIS

Lai saglabātu emocionālo stabilitāto, atceries par savu uzticības personu, jo ar kādu nāksies izrunāties no sirds. Šī persona var palīdzēt atbrīvoties no maldiem, kas darās tavā galvā, un dot pareizos padomus, kā tikt skaidrībā ar sevi.

LAUVA

Šīsdienas atslēgas vārds: mīļums. Dodot to, gūsi atpakaļ simtkārtīgu gandarījumu. Droši to vari vērst arī pret sevi - un samīļot, palutināt sevi pašu.

JAUNAVA

Pastāv iespējamība sastapties ar meliem no cilvēka, no kura to negaidīji. Par piedošanas/nepiedošanas kategorijām vēl nespried, labāk nogaidi un jau rīt patieso ainu redzēsi reālistiskāk.

SVARI

Jebkādus tavā virzienā veltītus pārmetumus laid gar ausīm. Tiem, protams, var būt pamats, taču vainas apziņa ievainos jau tā trauslo pašapziņu un pašpietiekamību. Vakarpuse lieliska ģimeniskam pasākumam. Izpaudies gastronomiski.

SKORPIONS

Emocionāli pasargāsies, nereaģējot uz apvainojumiem un pārmetumiem, taču par tiem domāsi. Domāšana šajā kontekstā nav slikts process. Nemet pretī, nestrīdies - tā būs labāk.

STRĒLNIEKS

Ja ar gribasspēku problēmu nav, šī diena ļoti piemērota drosmīgam gājienam tur, kur nekad nav būts. Labi varēsi izrunāt līdz šim neizrunāto un sasāpējušo. Var uzrasties kāds "pazudis" draugs, un viss jaukais atkal uzmirdzēs pa jaunam.

MEŽĀZIS

Ļaujies notikumu plūsmai. Lieliska diena uzposties kā ārēji, tā iekšēji. Labs laiks skaistumkopšanai - epilācijai, manikīram, frizierim un pīlingam. Jebkura no šīm darbībām pamatoti vairos pašapziņu.

ŪDENSVĪRS

Prāts tev ir izcils un veikls. Taču šodien ne līdz galam uzticams... Ja jāsaprot kaut kas patiešām vitāli svarīgs - droši paļaujies priekšnojautai, kas nāk no sirds.

ZIVIS

Burvīga diena, lai izveidotu detalizētu savu vēlmju plānu, pierakstot visu uz papīra tagadnes formā. Konstruktīvas vēlmes piepildīsies.