Kembridžas hercogiene trešo bērniņu grib dzemdēt mājās

Par mājdzemdību iespējamību tika runāts jau pirms princeses Šarlotes nākšanas pasaulē, tomēr meitenīte piedzima elitārajā slimnīcā “Lindo Wings” vieglās dzemdībās. Šoreiz Keita Midltone ir apņēmības pilna dzemdēt mājās un neklausīties pārlieku piesardzīgajos ārstu izteikumos, ka dzemdības mājās ir riskantas.

Kā vienu no iemesliem, kāpēc hercogiene vēlas dzemdēt mājās, ir min vēlmi pasargāt sevi un ģimenes locekļus no milzīgās sabiedrības uzmanības un paparaci fotoaparātiem, ko piedzīvoja jaunā ģimene, kad piedzima pirmie divi bērni – Džordžs un Šarlote. Kā arī iespēja mazulīti uzreiz ieraudzīt mazo bērniņu pēc piedzimšanas negaidot izrakstīšanos no slimnīcas.

Viljams, Džordžs, Keita un Šarlote. Drīz šajā ģimenē būs vēl viens mīlīgs princis vai princesīte. (Foto: Vida Press)

Karaļnams neatklāj precīzu 35 gadus vecās Kembridžas hercogienes grūtniecības laiku, bet vērotāji uzskata, ka tās varētu būt nepilnas 12 nedēļas. Tāpat kā iepriekšējās reizēs, arī šoreiz Katrīna cieš no izteiktiem rīta nelabumiem, tāpēc nevarēja pavadīt dēliņu Džordžu pirmajā skolas dienā.

Ja Ketrīnai izdosies palikt pie sava nodoma dzemdēt mājās, tad viņa ieviesīs jaunu tradīciju karaliskajā ģimenē. Visas pēdējās karaliskās ģimenes paaudzes līdz šim ir dzimušas slimnīcā. Pēdējā karaliene, kas dzemdēja pilī, bija karaliene Viktorija 1819. gadā.

Pēc tam visi karaliskie mazuļi dzima elitārajā slimnīcā “Lindo Wings”, kur vienas nakts uzturēšanās izmaksā 5000 sterliņu mārciņas. Slimnīca aprīkota ir visjaunākajām reanimēšanas tehnoloģijām.

Kembridžas hercogienes preses pārstāvis šīs baumas nav komentējis.

