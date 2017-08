Turklāt, ja bērns brauc viens viņam jāuzrāda „3+Ģimenes karte”, un vecāki ir neizpratnē, vai atvasei līdzi jādod arī sava pase, jo Ģimenes karte ir derīga, uzrādot tikai tās īpašnieka personu apliecinošu dokumentu (tātad, vecāka pasi vai ID karti). Tas nozīmē, ka bērnam uz autobusu, lai, piemēram, pabrauktu tikai pāris pieturu jādodas ar veselu dokumentu ķīpu. Un kāpēc bērnam obligāti jāuzrāda pase, kādēļ nepietiek, piemēram, tikai ar skolēnu apliecību?

Sabiedrības integrācijas fonds, kas atbild par dokumentu izsniegšanu, sola nākamgad procedūru vienkāršot un bērnam varētu izsniegt Ģimenes karti, uz kuras būs viņa fotogrāfija, un ar to pietikšot. Taču tikmēr ģimenēm jārēķinās ar to, ka autobusu šoferiem vai vilcienu kasieriem būs jāuzrāda dokumentu kaudze.

„Ak šī sarežģītā birokrātija!”

Daudzbērnu tētis, radiožurnālists Aidis Tomsons par birokrātiju, ar kuru viņam bija jāsaskaras, lai saņemtu atlaidi autobusā raksta:

„Jūlija sakumā uzzinājām jauku ziņu – valsts ir nolēmusi nākt pretī daudzbērnu ģimenēm, piedāvājot 25% atlaidi sabiedriskajā transportā. Braukt ar bērniem uz Rīgu tiešām ir dārgi. Tagad, kad esam bez auto, to ļoti izjūtam. Lai aizbrauktu uz Rīgu ciemos pie radiem (lai gan dzīvojam Pierīgā), biļetēm vien aiziet mazliet virs 25 eiro.

Tā kā līdz šim Goda ģimenes kartes man nebija (jo praktisku pielietojumu manām vajadzībām neredzēju), nolēmu pieteikties kartei. Uzreiz saņēmu brīdinājumu, ka karti, visticamāk, saņemšu tikai ap 1. septembri! Viņiem vajagot 45 dienas, lai to izgatavotu! Datus pārbaudei uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) viņi sūtot tikai divreiz mēnesī, un kamēr tos pārbaudot…

Labi, ka sievai šī karte jau ir. Vismaz viņa ar bērniem varēs braukt uz Rīgu lētāk. Vakar nolēma mēģināt pirmo reizi. Diemžēl nesekmīgi. Neienāca prātā, ka jāpaņem līdzi bērniem personu apliecinošs dokuments. Nu neko, atlaidi dabūja tikai pati sev – bija līdzi sava ID karte.

Tā nu sanāca, ka šodien radās vajadzība braukt vēlreiz. Jau laicīgi tika sagatavota skolēnu apliecības. Pie vilciena kases nācās maksāt atkal pilno summu – skolēnu apliecības nederot. Personu apliecinošs dokuments esot tikai bērna pase. Nederot ne dzimšanas apliecība, ne skolēna apliecība. Jautājām, ko darīt, ja bērniem pases nav? Esot jāiet uz PMLP un jāizņem.

Protams, abiem vecākajiem bērniem, kas jau paši var aizbraukt ar autobusu, turpmāk kabatā būs jāliek pase, jādod sava Ģimenes karte, un tagad esmu apjucis, vai līdzi jādod arī savu pase, jo šī karte bez īpašnieka personas apliecības arī neesot derīga. Negribas pat domāt, kas notiks, ja puikas kādas no pasēm pazaudēs.

Nu, kāpēc gan valsts pārvalde nespēj visu darīt elastīgāk?”

Ģimenes kartes ilgais ceļš

„3+Ģimenes karte” radīta labu nodomu īstenošanai – lai atvieglotu daudzbērnu ģimeņu dzīvi. Tikai to lietot esot visnotaļ sarežģīti. Nepietiek vien ar karti, līdzi visu laiku jānēsā arī vecāku un bērnu pases. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Sabiedrības integrācijas fonds sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Zariņa-Zviedre portālam Kasjauns.lv paskaidroja:

„Sabiedrības integrācijas fonds, piemēram, jūlijā saņēmis ap 1500 pieteikumu „3+Ģimenes kartei”. Ņemot vērā, ka katram iesnieguma iesniedzējam ir vismaz trīs bērni, kopumā jūlijā tika pārbaudīti vismaz 4500 personu dati. Kartes izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi „Valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte”” īstenošanas kārtība”, kurā ir noteikts kartes izsniegšanas process un kas var šobrīd saņemt karti.

Mazliet par procesu kā notiek kartes izsniegšana:

* 1. solis: Pieteikuma veidlapas aizpildīšana.



* 2. solis: E-pasta saņemšana par iesnieguma reģistrāciju sistēmā.

* 3. solis: Divas reizes mēnesī - 1. un 15.datumā - dati tiek nosūtīti pārbaudei uz PMLP. Datu pārbaude var aizņemt līdz piecām darba dienām. Visi iesniegumi, kas saņemti, piemēram, laikā no 1. līdz 15.jūlijam (vairāk nekā 880), 17. jūlijā nosūtīti uz datu pārbaudi PMLP.

* 4. solis: Informācijas sagatavošana karšu drukai - piecas darba dienas. Saņemot atbildi, dati tiek salīdzināti un precizēti, jo ir jālabo vecāku norādīto bērnu vārdi un uzvārdi, kas ir bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, vai nekorektā locījumā. Jāprecizē personu noradītās adreses, jo bieži tiek aizmirsts norādīt mājas un dzīvokļa numuru, vai persona nezina aktuālo šī brīža dzīves vietas adresi, piemēram, norādot vēl rajonus. Jāsazinās ar personām, kuras iesniedzot iesniegumus, nekorekti norāda bērnu vecumu, kā rezultātā neiesniedz aktuālu izziņu, kas apliecina ka pilngadību sasniegušais bērns turpina iegūt izglītību. Jāsazinās ar citām valsts institūcijām, lai noskaidrotu arī neskaidros jautājumus par aizbildniecībā un adopcijā esošajiem bērniem. Pēc datu precizēšanas, tiek piešķirta karšu numerācija un katrai kartei noteikts tās derīguma termiņš, kā arī tiek pārbaudīts vai personai jau nav izsniegta derīga karte. Tiek sagatavoti administratīvie akti par karšu piešķiršanu un/vai anulēšanu. Kad dati sagatavoti, tie tiek nosūtīti uz druku.

* 5. solis: Karšu izgatavošana notiek divas reizes mēnesī - 1. un 15.datumā - piecu darba dienu laikā.

* 6. Solis: Informatīva e-pasta nosūtīšana par kartes saņemšanas iespējām – saņemot gatavās kartes, katrai personai tiek nosūtīts paziņojums par kartes saņemšanas iespējām.

7. solis: Karšu saņemšana Sabiedrības integrācijas fondā personīgi - septiņu dienu laikā pēc informatīvā e-pasta saņemšanas par to, ka karte ir gatava.

8. solis: Ja karte nav izņemta septiņu dienu laikā no e-pasta nosūtīšanas brīža, tad tā tiek nosūtīta pa pastu uz deklarēto adresi.

Faktiski, ir tā, ka gadījumos, ja persona mēneša sākumā iesniedz iesniegumu, tad nākamā mēneša sākumā tā saņem ziņu, ka karte ir gatava. Tie kas iesniedz iesniegumu tuvāk padsmitajam datumam, karti saņem īsākā laikā. Tāds ir karšu izgatavošanas process, līdz tā nonāk pie sava īpašnieka, ja vecāki, iesniedzot iesniegumu, norādītu korektu informāciju, mums izpaliktu lielais datu precizēšanas posms”.

Ģimenes kartes piešķirs arī bērniem

Par kartes lietošanu un personas apliecinošu dokumentu uzrādīšanu Zariņa-Zviedre teica: „„3+Ģimenes kartes” ir norāde, ka karte ir lietojama tikai kopā ar personas apliecinošu dokumentu. Kamēr iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos par kartes izsniegšanas kārtību, netiks veikti grozījumi, kas noteiks, ka karti var saņemt arī bērni no septiņu gadu vecuma, bērni var lietot vecākiem izsniegtu karti kopā ar savu personas apliecinošu dokumentu, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase vai ID karte.



Mājas lapā www.godagimene.lv ir publicēta informācija par to, kādi dokumenti ir jāuzrāda, lai saņemtu atlaidi reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutos. Latvijā par personu apliecinošu dokumentu tiek uzskatīta pase vai ID karte, līdz ar to skolēnu apliecība nav personu apliecinošs dokuments un uzrādot to atlaidi saņemt nevarēs.



Ja kāds no vecākiem kopā ar saviem bērniem iegādājas biļetes reģionālas nozīmes autobusā vai vilcienā viņam jāuzrāda savs un bērnu/a personu apliecinošs dokuments. Ja kāds no vecākiem ir iedevis savu „3+Ģimenes karti” bērnam, iegādājoties biļeti, bērns uzrāda Ģimenes karti un savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāku personu apliecinošu dokumentu bērnam NAV jāuzrāda.



Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Autotransporta direkciju risina jautājumu par to kā ērtāk izmantot piešķirtās atlaides. Jau iepriekš minēts, ka no nākamā gada bērniem būs iespēja saņemt „3+Ģimenes karti” un tiek meklēts risinājums, kā atvieglot tās izmantošanu starppilsētu autobusos vai vilcienos. Viens no iespējamajiem variantiem ir uz kartes izvietot bērna foto”.

Atlaide tikai vienreizējai braukšanai, ne mēnešbiļetei

No 1. jūlija daudzbērnu ģimenēm – gan vecākiem, gan bērniem (līdz 18 gadiem, bet ja viņš turpina izglītību – līdz 24 gadu vecumam) iespējams iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti sabiedriskā transporta reģionālajos maršrutos ar 25 % atlaidi. Atlaide pienākas tikai tiem daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši „3+Ģimenes karti”. Atlaide tiek piemērota tikai vienreizējai braukšanas biļetei un neattiecas uz abonementa biļetēm.

Atlaides un dažādas priekšrocības daudzbērnu ģimenēm ar „3+Ģimenes karti” piedāvā vairāk kā 180 uzņēmēji un citas valsts institūcijas un akciju sabiedrības. Sīkāka informācija par Ģimenes karti atrodama internetā: www.godagimene.lv.

Tikmēr vecāki sociālajos tīkos nebeidz sūkstīties par lielo birokrātiju, kas jāpārcieš viņiem un viņu bērniem, lai saņemtu atlaidi sabiedriskajā transportā: