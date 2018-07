“Gredzenu pavēlnieka” zvaigzne Vigo Mortensens ir kā apsēsts ar domām par nāvi

Vēl vairāk – 59 gadus vecais aktieris kādā no retajām intervijām sacījis, ka visa, ko viņš dara,– gan dzejas rakstīšanai, gleznošanai vai kino - pamatā ir viņa bailes no nāves. “Par nāvi es domāju nemitīgi. Jau kopš bērnības, pirmā doma no rīta pamostoties, man bija – Uh, es laikam miršu.” Taču, ja citiem doma par dzīves beigām, vairāk saistās ar “roku nolaišanu” un ļaušanos liktenim, tad Vigo tā vietā dzīvo uz pilnu klapi. Un tieši nāves tuvums ir tas, kas aktieri mudina baudīt dzīvi un izmēģināt arvien jaunas lietas. Pirmo reizi uz lielajiem kino ekrāniem Vigo uzmirdzēja kopā ar Harisonu Fordu 1985. gadā uzņemtajā filmā “Liecinieks”, bet pasaules slavu viņam atnesa cēlā Aragorna loma “Gredzenu pavēlniekā.” Sekojot mīlestībai, aktieris šobrīd pārcēlies uz Madridi, kur dzīvo viņa mīļotā Ariadne Džila. Kādu brīdi Vigo filmēšanos bija atstājis otrajā plānā, vairāk pievēršoties saviem radošajiem hobijiem un izdevniecības “Perceval Press” vadīšanai, taču 2016. gadā uzņemtā filma “Kapteinis Fantastika” bija viņa atgriešanās loma uz lielajiem ekrāniem. Tā stāsta par kādu vīru, kurš izlēmis savus sešus bērnus audzināt dziļi mežā, tālu prom no sabiedrības. Taču, kas notiks, ja viņi būs spiesti pamest savu paradīzi un doties uz lielpilsētu? Uzzini lieliskajā filmā “Kapteinis Amerika”, kuru šonedēļ saviem skatītājiem piedāvā televīzija sievietēm “STV Pirmā!” Filma “Kapteinis Amerika” svētdien, 29. jūlijā plkst. 21:00, STV Pirmā!

Citi šobrīd lasa Mākslinieks Irbītis izskatījās pēc bomža un pa Rīgu pārvietojās basām kājām vieglā riksī Unikāls gadījums: Jēkabpils bibliotēkā nodod pirms 55 gadiem paņemtu grāmatu Pirmo reizi šogad izsludināts oranžais brīdinājums par karstumu; gaidāmas arī lietusgāzes