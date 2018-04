Jāņa Āmaņa sieva Santa steidz palīgos bērnudārza skolotājai Karīnai uzlabot attiecības ar sevī noslēgto vīru

23 Foto Jāņa Āmaņa sieva Santa steidz palīgā Karīnai uzlabot attiecības ar sevī noslēgto vīru +19

Būdama ģimenes uzturētāja, divu bērnu mamma ir nogurusi no daudzajiem pienākumiem un emocionālā spiediena, kā arī gribētu, lai vīrs aktīvāk iesaistās ģimenes ikdienā. Savukārt Santa Āmane samilzušo pāra attiecību risināšanai nav izvēlēta nejauši – viņa piekopj aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, savulaik apceļojusi pasauli, tagad nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību un audzē amarantu – tāpēc Karīna cer, ka Santa spēs “atvērt acis” vīram, mudinās kļūt aktīvākam un pašpārliecinātākam.

Labu gribēdama, Santa pamanīsies ne pa jokam sadusmot kluso Agri. (Foto: Publicitātes)

Taču dzīvē kā jau dzīvē - viss izvērtīsies ne tā kā cerēts – labu gribēdama, Santa pamanīsies ne pa jokam sadusmot kluso Agri, kurš nekautrēsies savu nīgrumu izrādīt arī jaunajai mammai. Viens no ģimenes “galvas” - Karīnas Santai uzticētajiem uzdevumiem būs dēlu atradināt no vēlmes savām radošajām izpausmēm izmantot istabas sienas, kuras nu teju no vienas vietas izraibinātas ar dažādiem zīmējumiem. Santa ierosinās visiem kopā, ņemot palīgos arī pašus mazākos, pārkrāsot istabu – tā radinot bērnus pie darba un cerot, ka kopīgais veikums un skaisti baltās, tīrās sienas atturēs puiku no jaunu zīmējumu radīšanas. Taču, redzot, cik patiesībā darbietilpīga ir šī Santas iecere, jaunais vīrs kļūs manāmi pikts. Bet īsts dusmu izvirdums tiks piedzīvots brīdī, kad viss mājoklis būs teju līdz griestiem piekrauts ar bērnistabas rotaļlietām, bērni istabas sienas būs nokrāsojuši raibu raibās, bet mazākā atvase sarīkos īstu skandālu. Vai aktiera Jāņa Āmaņa sievai Santai izdosies izpildīt visus tik emocionāli sarežģītos mammas uzdevumus un palīdzēt uzlabot attiecības šai ģimenē? Uzzini jau šovakar!