Jaunākajā “Vāģu” multenītē Makvīns izrāda cēlsirdību

Jaunās paaudzes sacīkšu vāģu apžilbināts, leģendārais Zibens Makvīns ir izstumts no iemīļotā sporta veida, taču ir apņēmības pilns atgriezties un parādīt, ka ar viņu vēl ir jārēķinās. Lai to izdarītu, Makvīnam ir jāapvieno modernās tehnoloģijas ar savu priekšgājēju nemirstīgo pieredzi un jāapbruņojas ar draugu atbalstu. Tuvojas lielās sacensības, un Makvīnam ir jāpierāda, ka sarkano vāģi ar numuru 95 vēl pāragri „norakstīt no trases”. Viņš izdarīs cēlsirdīgu žestu, kas aizkustinās ikvienu skatītāju gan sacensību norises vietā, gan pie TV ekrāniem.



Animācijas filmas “Vāģi 3” (Cars 3) galvenos varoņu ierunājuši aktieri Ouens Vilsons, Kristela Alonzo, Kriss Kūpers un Neitans Filions.

Kā uzvarēt jaunos un daudz ātrākos sacīkšu braucējus? Makvīnam ir plāns! (Foto: Vida Press)



Šogad pirmizrādi piedzīvojusī piedzīvojumu animācijas filmas trešā daļa “Shortcut Premiere” pieejama ieskaņota latviešu un krievu valodā, kā arī skatāma tās oriģinālajā – angļu – valodā.

