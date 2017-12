"Ievas jaunās pārvērtības" sezonu noslēdz ar sirsnīgu pārsteigumu sešu bērnu māmiņai

“Vēlos ar prasmīgas komandas palīdzību iemācīties atrast sev piemērotu apģērbu, kas nav viegli mazā auguma un svara dēļ. Bērni regulāri aizrāda par manu ģērbšanās stilu, sakot - Kas tas tāds? Šo nevelc! Vīrs, kuram, manuprāt ir vienalga, kas man mugurā, bieži spēj svētkus pārvērst asarās, jo kad gatavojamies doties ciemos vai uz kādu pasākumu, viņa jautājums - kas tas tāds?!- izsit mani no līdzsvara, jo esmu uzvilkusi vienīgo kleitu, ko spēju atrast veikalā vai savā diezgan tukšajā skapī.” pieteikumā raidījumam raksta Sandra. Piebilstot, ka ilgu laiku glabājusi drēbes, kas sen izgājušas no modes vai pat vispār nav bijušas modē, ar cerību, ka kādreiz tās uzvilks. Taču nesen sadūšojusies un atbrīvojusies no nevajadzīgā.

Ģimenes psihoterapeite Aina Poiša Sandru mudinās neaizmirst arī par sevi un būs sarūpējusi relaksējošu masāžu, bet Inita Sila sievietei par pārsteigumu sagādās tikšanos ar viņas iedvesmas personu dziedātāju Jenny May. Savukārt friziermeistars Kārlis teju par desmit centimetriem saīsinās Sandras matu garumu, piešķirot tiem vieglumu un rotaļīgumu, bet dabīgam tonim pietuvināto matu krāsu akcentēs ar sarkanīgām šķipsnām. Ieraugot pārvērtību rezultātu Sandra neslēps asaras sakot, ka jau sen bija domājusi par šādu matu griezumu, tikai nekad iepriekš nav sadūšojusies.