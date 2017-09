"Lattelecom" televīzijā būs skatāms plašākais "Eurosport" nodrošinātais olimpisko spēļu saturs

Noslēgtā vienošanās ir līdz šim vērienīgākā Lattelecom televīzijas pastāvēšanas vēsturē. Tā paredz, ka papildu Eurosport pārraidēm Lattelecom televīzijā ziemas olimpiskajām spēlēm varēs sekot līdzi vēl vismaz trijos īpaši šim pasākumam izveidotos (pop-up) HD kanālos, savukārt vasaras spēlēm – ne mazāk kā septiņos jaunos kanālos. Šos kanālus Eurosport nodrošinās olimpisko spēļu laikā.



Līdz ar noslēgto vienošanos tiesības sacensību retranslēšanai iegūtas arī digitālajā vidē – lietotnē Shortcut, kur olimpiskās spēles būs redzamas 24 stundas diennaktī ikvienā vietā Latvijā no jebkuras ierīces.



“Lattelecom televīzijas klienti varēs vēl plašāk sekot līdzi Latvijas labāko sportistu startam nozīmīgākajās pasaules līmeņa sacensībās. Basketbols, pasaules čempionāts hokejā, rallijkross vai pludmales volejbols – tā ir tikai daļa no Lattelecom sporta satura. Ar jauno vienošanos izvēlei pievienojam arī nākamās ziemas un vasaras olimpiskās spēles,“ skaidro Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.



“Šī vienošanās paplašina mūsu stratēģisko partnerību ar Lattelecom un lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību nodrošinās daudzveidīgas iespējas dzīvot līdzi pasaules galvenajam sporta notikumam. Eurosport un Latvijas sporta fanus vieno entuziasms, tādēļ sniegsim līdz šim nepieredzētu pieeju olimpisko spēļu norisei. Īpaši Latttelecom televīzijas klientiem turpmāk būs iespēja piekļūt Discovery jaunā pakalpojuma MoreD video saturam, kas sniedz piekļuvi populārākajiem Discovery šoviem, piedāvājot jaunu skatīšanās pieredzi,” saka Anna Bērdina-Paka (Anna Burdin Pak), Discovery Networks viceprezidente, Ziemeļaustrumeiropas reģiona vadītāja.



2018. gada ziemas un 2020. gada vasaras olimpisko spēļu translācija:

• Lattelecom televīzijas skatītāji varēs vērot ekskluzīvu olimpisko spēļu saturu īpašos olimpisko spēļu kanālos, ko piedāvās Eurosport.

• Vismaz 10 olimpiādes pop-up jeb īpaši uz spēļu laiku izveidoti kanāli. Lattelecom Interaktīvajā televīzijā un lietotnē Shortcut ziemas spēlēm Phjončhanā (Dienvidkoreja) tiks piedāvāti ne mazāk kā trīs, savukārt vasaras spēlēm Tokijā (Japāna) – vismaz septiņi tematiskie kanāli.

• Iespaidīgā izšķirtspēja olimpiskajās sacensībās ļaus sekot līdzi katrai niansei, jo kanāli pārraidīs HD kvalitātē.

• Lietotnē Shortcut varēs sekot līdzi pasaules un Latvijas labāko sportistu gaitām ikvienā vietā Latvijā un no jebkuras ierīces – mobilā tālruņa, datora, televizora – ikvienā interneta tīklā.



Vimbldona, Discovery kanāli un vēl plašāks Discovery saturs Shortcut

Noslēgtā vienošanās Lattelecom televīzijas skatītājiem līdz pat 2019. gadam ļaus sekot līdzi arī prestižajam Vimbldonas tenisa turnīram. Visā pasaulē populārā tenisa turnīra translācija HD kvalitātē notiks Eurosport 2 kanālā, kura īpašā versija būs pieejama tikai Lattelecom televīzijas klientiem.

Discovery Communications pārstāv globālos zīmolus Discovery un Eurosport, un ar jauno vienošanos Lattelecom iegūst arī retranslēšanas tiesības Eurosport 1 (HD) un Eurosport 2 (HD), kā arī Discovery kanāliem Latvijā, piemēram, Discovery Channel, Animal Planet (HD), TLC, Discovery HD Showcase, Discovery Science (HD), ID Xtra (HD), DTX (HD). Turklāt Lattelecom filmu, seriālu un tiešraižu lietotne Shortcut būs vienīgā interneta tiešsaistes platforma, kas turpmākos gadus nodrošinās šos kanālus.



Turklāt Shortcut klientiem būs iespēja papildus vērot labākos Discovery dokumentālos un populārzinātniskos seriālus, kas mainīsies reizi ceturksnī. Jau šogad Shortcut skatītāji varēs vērot iecienītās Predators Up Close With Joel Lambert, Swimming With Monsters: Steve Backshall un Bear Grylls: Escape From Hell un citas pārraides.

