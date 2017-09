Lattelecom televīzijā Latvijā vēl nebijuši TV kanāli – THT4 International un Пятница! International

Līdz pat oktobrim šie kanāli priecēs tikai Lattelecom Interaktīvās TV un lietotnes Shortcut klientus. Tāpat Lattelecom Interaktīvās TV piedāvājumā nācis klāt arī O! – kanāls zinātkārajiem jaunajiem televīzijas skatītājiem.



Пятница! International skatītājus aizvedīs jaunu iespaidu un daudzveidīgu pasaules garšu pasaulē. Kanāls visvairāk uzrunās jaunus cilvēkus, kā arī tos, kuri mīl ceļot, jūt sevī cīnītāja garu un novērtē lielisku izklaides saturu. Humora fanus līdz pat smieklu asarām novedīs THT4 International, kur rāda klasiskās sērijas no daudzu iecienītiem raidījumiem, piemēram, Comedy Club, Comedy Woman, Наша Russia, Универ, Убойная лига, kas vairs nav pieejamas citos TV kanālos. Tiem, kuri televīziju vēlas redzēt jebkurā vietā un sev ērtā laikā, no 7. septembra jaunie kanāli jāskatās lietotnē Shortcut, kas Latvijā ir vienīgā šo kanālu pārraides tiesības saņēmusī interneta platforma.



Jaunākās paaudzes Interaktīvās TV skatītāji jau šobrīd atraktīvā veidā var izglītoties kopā ar atklājumiem pilno kanālu O!. Katrs bērns pēc dabas ir zinātkārs: statistiska liecina, ka vidēji dienā četrgadīgs bērns uzdod vismaz 450 jautājumus. Atbildes par to, kā rodas varavīksne, kas ir skaņas viļņi un kāpēc vajadzētu mazgāt zobus, O! palīdzēs rast gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan jaunāko klašu skolēniem un viņu vecākiem.



Jauno kanālu iekļaušana Interaktīvajā TV tiek veikta automātiski, taču gadījumā, ja tie nav redzami, ir jāveic īslaicīga TV dekodera atvienošana un pievienošana pie strāvas jeb restarts.



Precīzāku informāciju par izmaiņām var iegūt Lattelecom.lv un MansLattelecom.lv.

