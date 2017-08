360TV un STV Pirmā! atklāj sezonu un piesaka Armanda Pučes un Valda Valtera jauno šovu Hat Trick

Kanālā STV Pirmā! pie skatītājiem dosies divi jauni pārvērtību šovi – Latvijā vēl neredzēts sociālais šovs Caur ērkšķiem uz..., kas dzīves nelutinātām sievietēm palīdzēs nostāties uz kājām, kā arī Ievas jaunās pārvērtības.



Ceturtdien, 17.augustā, kanālu 360TV un STV Pirmā!, ko veido Lattelecom grupas uzņēmuma Media 360 komanda, jaunās sezonas atklāšanā tikās kanālu satura veidotāji un zvaigznes, solot vēl nebijušus Latvijā producētus šovus, pārvērtības un jau TV skaitītāju iecienītu raidījumu atgriešanos.



“Jaunajā sezonā skatītājiem piedāvāsim vēl vairāk kvalitatīva un aizraujoša pašmāju un ārzemju satura. Iepriekšējās sezonās Lattelecom piedāvātie kanāli piedzīvoja strauju lojālo skatītāju pieaugumu. Esmu pārliecināta, ka emocionālie un diskusiju rosinošie raidījumi un šovi, kurus jaunajā sezonā piedāvās abas televīzijas, uzrunās arvien vairāk cilvēku,” uzsver Lattelecom Komunikāciju pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda.

Jaunais šovs par un ap sportu – Hat Trick

Jau augusta beigās 360TV Ideju trešdienās dinamiskā un asprātīgā šovā Armands Puče, Valdis Valters un jauns komandas dalībnieks Brunis dosies pie skatītājiem, tiekoties ar populāriem sportistiem, meklējot negaidītas atzīšanās, neparastus rekordus, arī baumas un skandālus. Hat Trick jeb latviskojot Cepuri nost būs sava veida sportistu ģērbtuve, kurā vienmēr pēc aizraujošas spēles emocijas sit augstu vilni, tiek svinētas uzvaras vai gluži otrādi – saņemti skarbi vārdi no trenera.



Hat Trick veidos bijusī Overtime radošā komanda. Armands Puče raidījumā iejutīsies trenera lomā, savukārt Valdis Valters būs gluži kā komandas kapteinis, kurš pārraudzīs un, ja nepieciešams, lauzīs spēles gaitu. Raidījumā parādīsies arī jauns spēlētājs – allaž atraktīvais un elegantais sporta kluba īpašnieks Brunis. Raidījuma pirmizrāde 30. augustā, Ideju trešdienā, plkst. 21.00, kanālā 360TV.



Intars Rešetins sapņo par Ameriku, Rihards Lepers un Nauris Brikmanis skaidro, kurš blondāks

360TV jauno sezonu papildinās divi šovi, kas TV ekrānos būs redzami Hobiju sestdienās. Oktobrī Intars Rešetins skatītājus vedīs pēc lielā sapņa par Ameriku. Arī viņš reiz pats vēlējies izmēģināt laimi ASV. Aktieris dosies un Ņujorku, Losandželosu un Maiami, lai satiktu Miku Ozoliņu, Žaneti Skaruli, Ellu jeb Elīnu Fūrmani, Grietu Baštiku ar vīru Miku Lasmani, Alisi Trautmani, Luīzi Salmgriezi un citas pašmāju slavenības, kuras pārcēlušās uz dzīvi Amerikā. Rešetins ielūkosies viņu dzīvē un ikdienā, kā arī ar jautriem spēles elementiem raudzīs noskaidrot, kura zvaigzne ir spožāka un atraktīvāka.



Savukārt šaipus okeānam šovā Blonds un vēl Blondāks Rihards Lepers un Nauris Brikmanis dosies uz Odesu, lai ceļā tiktu galā ar vairāk nekā 50 neparastiem uzdevumiem, kā arī viens otru izaicinātu uz pavisam trakām sacensībām.



Kanālā 360TV – katra diena savai tēmai

360TV arī jaunajā sezonā saglabās unikālā satura konceptu, kur katra diena veltīta citai tēmai, bet visas vieno iecienītu un iemīļotu zvaigžņu klātbūtne. Pirmdienas joprojām paies izklaides zīmē ar šovu Britu talanti un America's Got Talent, kas skatītājus priecēs jau septembrī. Otrdienas turpmāk būs veltītas mistikai ar aizraujošo ukraiņu šovu Ekstrasensu cīņas. Ideju trešdienās līdzās Hat Trick ar jaunu sezonu atgriezīsies sporta erudīcijas šovs Vai zini vairāk par Kreipānu? Detektīvu ceturtdienas skatītājus priecēs ar tematiskām filmām un seriāliem. Humora piektdienās smieklu pavadītiem ļaus atpūsties Amerikas smieklīgākie video, Misters Bīns un kāda lieliska komēdija. Hobiju sestdienās abi jaunie šovi aicinās līdzi uz Ukrainu un Ameriku, bet svētdienas būs pilnībā veltītas kino.

Vēl neizziņoti šovi kanālā STV Pirmā!: Caur ērkšķiem uz... un Ievas jaunās pārvērtības



STV Pirmā! jaunajā sezonā sarūpējusi patiešām krāšņu pērļu birumu un neticamas pārvērtību iespējas, kas priecēs un iedvesmos ikvienu Latvijas sievieti. Jau iemīļoto sarunu šovu Starp mums runājot un Dainas Jāņkalnes raidījumu Sieviete. Personīgi šajā sezonā papildinās jauni un aizraujoši pārvērtību šovi.



Latvijai unikālā šovā Caur ērkšķiem uz... desmit sievietes piedzīvos iespēju mēneša laikā būtiski uzlabot dzīves kvalitāti. Ērkšķi bijuši šo sieviešu ikdiena – dalībnieces iepriekš piedzīvojušas vardarbību, bijušas spiestas cīnīties par izdzīvošanu, pārkāpušas likumu, cietušas no atkarībām, bet nu ir gatavas mainīt savu dzīvi. Vienu mēnesi viņas kopīgi dosies izbraukumos, apmeklēs nodarbības, piedalīsies dažādās aktivitātēs, ka arī ekspertu vadībā iegūs noderīgas zināšanas par skaistumkopšanu, veselīgu dzīvesveidu un personības pilnveidošanu. Šovs meklēs atbildi, vai mēneša laikā sieviete var iegūt jaunu, pārliecinošu tēlu un pamatu jaunai dzīvei.

Ievas jaunās pārvērtības palīdzēs sievietēm mainīt ne tikai savu ārieni, bet arī iekšējo pasauli, un atgūt dzīvesprieku. Dalībnieces pucēs un lolos labākie pašmāju stilisti, bet profesionāli dzīves skolotāji palīdzēs atgūt prieku un ticību saviem spēkiem. Raidījumu vadīs trīs „raganas“ jeb ekspertu komanda – psihologs, stila eksperts, kā arī pieredzē dalīsies un pārmaiņām iedvesmos kāda sabiedrībā zināma personība, kura reiz bijusi raidījuma varonei līdzīgā situācijā.



Tāpat ar jauno sezonu uz STV Pirmā! ekrāniem atgriezušās jaunlaulāto sacensības Pirmā deja, bet rudenī gaidāma izaicinājuma šova Kurš Kuru turpinājums, kur šarmantā Ieva Florence un Rihards Sniegs viens otru izaicinās uz jestru cīniņu. Plecu pie pleca abi varoņi dažādās Latvijas zemnieku saimniecībās veiks pilsētniekiem neierastus uzdevumus.

Kanālus 360TV un STV Pirmā! veido Lattelecom grupas uzņēmums Media 360. Abi kanāli skatītājiem ir pieejami visās Lattelecom televīzijas platformās: Interaktīvajā TV, Interneta TV, Virszemes TV, kā arī seriālu, filmu un tiešraižu lietotnē Shortcut. Shortcut lietotnē visu sezonu šovus Blonds un vēl blondāks, Sapnis par Ameriku un Caur ērkšķiem uz... varēs skatīties jau divas nedēļas pirms to nokļūšanas kanālu programmā.