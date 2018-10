Rīgas modes nedēļas laikā notiks seminārs par digitalizācijas tēmu modes biznesā

"Ņemot vērā, ka digitālās vides attīstība mūsdienās ir ļoti strauja un tās jaunākās tehnoloģijas tiek pielietotas dažādās biznesa jomās, tajā skaitā arī modes industrijā, esam uzaicinājuši šo semināru un radošās darbnīcas vadīt pieredzes bagātus radošo industriju un arī modes nozares profesionāļus, kas no praktiskā aspekta dalīsies reālā pieredzē,” stāsta Baltijas modes federācijas prezidente Jeļena Strahova.



“Digitalizācija. Zīmola vadība” ir seminārs ar mērķi sniegt starptautisku, inovatīvu un praktisku redzējumu par modes zīmolu vadību šajā straujas attīstības digitālajā laikmetā. Šo semināru 25. oktobrī atklās Beāte Stivriņa, BOLD Concept Store pārstāve, kas sniegs ievadu Latvijas un Baltijas modes tirgū un tā tendencēs.

Kā zīmoli lieto tehnoloģijas un digitālo vidi komunikācijai stāstīs vieslektors no Apvienotās Karalistes – Džonatans Čipindals (Jonathan Chippindale), kas ir radošās aģentūras Holition vadītājs un savā ikdienas darbā piedāvā zīmoliem inovatīvus digitālus risinājumus. Modes mārketinga radošajā darbnīcā tiks risināti jautājumi, kas saistīti ar jauno zīmolu taktiku, šo darbnīcu vadīs Kristina Dimitrova no Apvienotās Karalistes, kura dibinājusi INTERLACED – mediju un pasākumu platformu, kas izceļ inovatīvākos risinājumus modes, mazumtirdzniecības un skaistuma nozarēs.



Nākamajā dienā, 26. oktobrī, Oslo dzīvojošā latviešu arhitekte un dizainere Vēsma Kontere McQuillan, Oslo Vesterdāles Mākslas, komunikāciju un tehnoloģiju augstskolas (Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology) profesore stāstīs par norvēģu modes zīmolu veiksmes stāstiem, un kā šo pieredzi var pielietot Latvijas dizaineri. Dienas turpinājumā pašmāju stratēģists Kristaps Siliņš uzstāsies ar prezentāciju Strategy of NO (tulk. NĒ stratēģija). Slavenās Itālijas modes augstskolas Istituto Marangoni profesore Fiorenza Sarotto runās par to, kā pāriet no produkta skatpunkta uz zīmola skatpunktu un digitalizācijas lomu šajā procesā. Šī semināra ietvaros, praktiskos veiksmes stāstos dalīsies arī veiksmīgi latviešu modes zīmoli – Amoralle un Inch2.



Seminārs un radošās darbnīcas “Digitalizācija. Zīmola vadība” notiks šī gada 25. oktobrī, plkst. 11:00-15:30 un 26. oktobrī, plkst. 9:00-13:00, Radisson Blu Latvija Hotel (Beta zāle), Elizabetes iela 55, Rīgā. Lekcijas valoda – angļu. Dalības maksa 20€.

Semināra un radošās darbnīcas “Digitalizācija. Zīmola vadība” galvenais organizators ir Baltijas Modes federācija, sadarbībā ar citām projekta United Fashion organizācijām, pasākuma atbalstītāji – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Itālijas vēstniecība Latvijā. “United Fashion” projektu atbalsta ES fondu programma “Creative Europe”.

SEMINĀRS & RADOŠĀ DARBNĪCA

DIGITALIZĀCIJA. ZĪMOLA VADĪBA

Programma

* NB! The seminar & workshop will be held in ENGLISH. Darba valoda – angļu. Язык семинара и воркшопа – английский.

25. OKTOBRIS, plkst. 11.00 – 15.30



Ievads Latvijas un Baltijas modes tirgū

Beāte Stivriņa, BOLD Concept Store, Latvija

20 min + jautājumi un atbildes



Digitālās pieredzes stāsti – kā zīmoli izmanto tehnoloģijas komunikācijai

Džonatans Čipindals (Jonathan Chippindale), Holition līdzdibinātājs un vadītājs, Lielbritānija

60 min + jautājumi un atbildes



Modes mārketinga radošā darbnīca: pamata taktika jauniem zīmoliem

Kristina Dimitrova, INTERLACED dibinātāja un vadītāja, Lielbritānija

60 min + jautājumi un atbildes



Latvijas apavu zīmola INCH2 veiksmes stāsts

Maksis Uškāns, INCH2 digitālā mārketinga stratēģiskais vadītājs

20 min + jautājumi un atbildes



Latvijas zīmola AMORALLE veiksmes stāsts

Agnese Kazāka, Amoralle mārketinga vadītāja

20 min + jautājumi un atbildes



26. OKTOBRIS, plkst. 9.00 – 13.00

Ko varam mācīties no Norvēģijas: “Skandināvijas stils” Baltijas kontekstā

Radošā darbnīca: vai varam radīt “Baltijas stilu”?

Vēsma Kontere McQuillan, Oslo Vesterdāles Mākslas, komunikāciju un tehnoloģiju augstskola, Norvēģija

120 min + jautājumi un atbildes



Kā pāriet no produkta skatupunkta uz zīmola skatupunktu un digitalizācijas lomu šajā procesā

Fiorenza Sarotto, Istituto Marangoni, Itālijas modes augstskola, Maģistra programmas “Modes Bizness” vadītāja

60 min + jautājumi un atbildes



NĒ Stratēģija

Kristaps Siliņš, White Label

60 min + jautājumi un atbildes