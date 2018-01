Būt nemitīgā radošajā lidojumā: ciemos pie elegantās Santas Pīlēnas

Šoreiz ciemojamies pie elegantās un skaistās Santas Pīlēnas – bērnu apģērbu zīmola Paade Mode radošās direktores, kura kopā ar vīru, arhitektu Mārtiņu Pīlēnu, vada arī šampaniešu un dizaina mēbeļu veikalu/bāru Modernists.

Vai tavā viedtālrunī ir kāda aplikācija, bez kuras vairs nespēj iedomāties savu dzīvi?

VSCO bilžu apstrādes aplikācija, kura ir neatņemama mana sociālo tīklu darbības sastāvdaļa.

Kurš ir tavs Instagram favorīts?

Es ļoti labprāt sekoju divām mammām – @natasupernova un @courtneyadamo . Katrai ir pieci bērni!

Foto: Olga Pētersone

Kura no filmām, ko esi noskatījusies pēdējā laikā, ir atstājusi vislielāko iespaidu?

Tā kā mans darbs bērnu apģērbu zīmolā Paade Mode prasa būt nemitīgā radošā lidojumā, jo vienlaikus strādāju ar četrām kolekcijām, iedvesma pie manis atnāk visdažādākajos veidos – arī no kino puses. Šobrīd esmu pieķērusies Mērijas tēlam no režisores Agneškas Holandas 1993. gada filmas Slepenais dārzs. Ārkārtīgi emocionāli un vizuāli baudāms gabals.

Foto: Olga Pētersone

Ja Holivudā tiktu ekranizēta tava dzīve, kuru no aktrisēm tu izvēlētos par savas lomas atveidotāju?

Man parasti patīk ēteriskās sievietes, kuras ir gaisīgas, noslēpumainas, dabiskas. Varbūt Lorenu Hatoni.

Foto: Olga Pētersone

Ja kāds rakstītu tavu biogrāfiju, kādu nosaukumu grāmatai tu izvēlētos?

Mīlestības vēstule. Jo es uz dzīvi galvenokārt skatos caur šo aspektu. Tā ir enerģija, ar kuru piepildu katru savu darbu un izpausmi. Bet, ja runājam gaužām burtiski, man pašai arī patīk rakstīt... Vislabāk asprātīgi par mīlestību.

Foto: Olga Pētersone

Ja būtu iespēja uzaicināt pusdienās jebkuru no vēsturiskajām personībām, ko tu izvēlētos un kāpēc?

Es gribētu uzaicināt vienkārši kādu laimīgu cilvēku, kas ar savu klātbūtni spētu iedvesmot pārējos...

Foto: Olga Pētersone

Nosauc, tavuprāt, trīs svarīgākos izgudrojumus pasaules vēsturē!

Medicīna kā vesels izgudrojumu un attīstības kopums. Viedtālrunis – būtisks, bet slikts izgudrojums, jo atņēmis tik daudz dzīvās komunikācijas. Kā trešā laikam būtu jāmin cilvēku vēlme pēc garīgās attīstības, jo viss pārējais ir ļoti nebūtisks.

Foto: Olga Pētersone

Ko tu ievietotu “laika kapsulā”?

Pļavas puķu sēklas.

Ja runājam par restorāniem, kas nav plaši pazīstami smalkajās aprindās, – kurš no tiem ir tavs vismīļākais?

Rīgā tas ir Miera Cafe Ķīpsalā, Daugavas krastā – kruasāns un krūzītē piparmētru tēja. Parīzē – itāļu restorāns Mamma Primi 17. rajonā.

Kur tu biji sava pēdējā atvaļinājuma laikā? Kas visspilgtāk iespiedies atmiņā?

Parīzē. Pasaulslavenā franču mākslinieka Fernāna Ležē darbnīca, kurā nakšņojām. Šobrīd dzīvoklis, protams, ir pārveidots, bet aura ir spēcīga.

Kurā valstī tu vislabprātāk dzīvotu?

Nostalģisku sajūtu vadīta, mīlu atgriezties Vācijā un Austrijā. Bet noteikti neatteiktos no Ņujorkas pieredzes.

Foto: Olga Pētersone

Tavi vismīļākie svētki?

Ziemassvētki. Tas ir pats īpašākais laiks gadā, kad pasaule patiešām kļūst labāka.

Kāds ir bijis drosmīgākais eksperiments, ko esi veikusi ar savu ārējo izskatu?

Reiz nogriezu čolku – ārkārtīgi muļķīgi, ja ņem vērā, ka man ir lokaini mati.

Foto: Olga Pētersone

Kurš ir bijis vai joprojām ir vissvarīgākais skolotājs tavā dzīvē vai kāds, kuram tu vēlētos līdzināties?

Profesionālajā ziņā ikdienā vienmēr atsaucos uz savu mentoru un labu draugu – dizaineru Alesandro Sartori, viņš ir zīmola Ermenegildo Zegna radošais direktors. Par zināšanām, kas man ir modes jomā, varu pateikties vienīgi viņam.

Vai ir kaut kas tāds, no kā tu nespēj atteikties?

No bagetes ar sviestu.

Foto: Olga Pētersone

Kurš no padomiem, ko tev jebkad ir snieguši, ir izrādījies visvērtīgākais?

Būt laipnam pret ikvienu cilvēku un nevērtēt sevi augstāk par citiem.

Kam cilvēka ārienē tu pievērs vislielāko uzmanību?

Koptiem matiem un staltai stājai.



Ar kuru no superspējām tu vēlētos būt apveltīta?

Es gribētu lidot.

Kas būtu pirmais, ko tu izdarītu, ja vinnētu miljonu?

Gribētos palutināt savus vecvecākus. Sagādāt viņiem vienu nedēļu ļoti bezrūpīgas dzīves.

Kam tu labprātāk tērē naudu: mājas interjera atjaunošanai vai ceļojumiem?

Abiem. Interjera pirkumi parasti ir ļoti spontāni, bet ceļojumi pārdomāti.

Foto: Olga Pētersone

Kuras ir trīs mīļākās lietas tavā garderobē?

Balts kokvilnas tēkrekls, zīda naktskrekla tipa kleita (Katya Katya) un bordo samta augstpapēžu kurpes (Aquazurra).

Kādas apģērba krāsas tu izvēlies?

Man ir ļoti raiba garderobe, bet labi jūtos pasteļtoņos.

Kas tev ir svarīgākais apģērbā: auduma kvalitāte un ārējais izskats, ērtums vai zīmols?

Primāri ir apvienot sievišķīgu eleganci un rotaļīgumu ar ērtumu.

Foto: Olga Pētersone

Kurš ir vismuļķīgākais pirkums, kam esi iztērējusi nepieklājīgi daudz naudas?

Es ļoti pārdomāti investēju naudu savā apģērbā. Daudz vieglāk noraujos grāmatu veikalos, bet grāmatas ir laba investīcija.