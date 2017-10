Viņa rudens kolekcijas tēkrekli, džemperi un somas atgādina modes vandālismu, bet patiesībā ir spāņu mākslinieces Koko Kapitanas roku darbs.

Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva

Koko Kapitana speciāli Gucci radījusi tekstuālu mākslu kā modes komunikācijas veidu, ar ironiskām frāzēm – “I want to go back to believing a story”, “What are we going to do with all this future?” un “Common sense is not that common” – izrotājot Gucci garderobes bāzes izstrādājumus. Ielu mode un dārga, 550 – 1000 ASV dolāru vērta ironija par luksusu.

