Ieskaties, kā top žurnāla "Pastaiga" novembra numurs!

Katra šāda fotosesija prasa daudz sagatavošanās darbu, pārdomu un, protams, tās pamatā ir kāds stāsts, izdomāts vai reāls…

Šoreiz par stilistes Olgas Kolotovas iedvesmas avotu kļuva 2000. gada filma "In the Mood for Love", kuras scenārija autors, producents un režisors ir Vongs Karvai (Wong Kar-wai). Filmas darbība notiek 1960. gadu Honkongā. Tā bieži tiek pieminēta kā viena no ievērojamākajām Āzijas filmām un ir saņēmusi vairākus nozīmīgus apbalvojumus. Ja vēl nav redzēta, noteikti ir vērts to labot!

Ceru, ka intriga ir radīta un jūs ar nepacietību gaidāt "Pastaigas" novembra numura iznākšanu. Atklāšu, ka šādi ieskati fotosesijās kļūs par ikmēneša tradīciju.

Svētdiena, plkst.10 no rīta! "Sapņu komanda": fotogrāfs Oļegs Zernovs, stiliste Olga Kolotova, stilistes asistente Bettie Sadauska. (Foto: Liene Stūraine)

Fotosesijas norises vieta - japāņu restorāns "COD". (Foto: Liene Stūraine)

Norādes frizūrai. (Foto: Liene Stūraine)

Stilisti un blogeri strādā bez brīvdienām... (Foto: Liene Stūraine)

Lieliskā make-up un matu meistare Beāte Kudiņa darbībā. (Foto: Liene Stūraine)

Olga Kolotova apģērbu atlases procesā. (Foto: Liene Stūraine)

Olga Kolotova (Foto: Liene Stūraine)

Olga Kolotova: "Vai šo?" (Foto: Liene Stūraine)

Īpaša uzmanība jāpievērš stāsta tēlam. Šoreiz skandināviska tipa modelei jāiejūtas aziātes tēlā, ne tikai vizuāli, bet arī sajūtu un emociju līmenī, ko vēlāk varēsim baudīt jau gatavās stila stāsta fotogrāfijās. (Foto: Liene Stūraine)

Visa komanda iesaistās perfektā fotostāsta tēla veidošanā. (Foto: Liene Stūraine)

Modele Paula no "Natalie" modeļu aģentūras. (Foto: Liene Stūraine)

Olga dod norādes pozai. (Foto: Liene Stūraine)

Oļegs Zernovs fotografēšanas procesā. (Foto: Liene Stūraine)

Kad pēkšņi prātā iešaujas vēl kāda doma, procesā var tik iesaistīts arī restorāna īpašnieks, jo idejas realizēšanai nepieciešamas spēcīgas vīrieša rokas! (Foto: Liene Stūraine)

Kad pēkšņi prātā iešaujas vēl kāda doma, procesā var tik iesaistīts arī restorāna īpašnieks, jo idejas realizēšanai nepieciešamas spēcīgas vīrieša rokas! (Foto: Liene Stūraine)

Tagad priekšā pats svarīgākais svarīgākais - labāko fotogrāfiju atlase. (Foto: Liene Stūraine)