Izskats, pie kura patiesībā jāpiestrādā visilgāk. 4 soļi līdz ideālam nude meikapam

Tendences nāk un aiziet, bet tā dēvētais nude meikaps, kura efekts ir dabīga, it kā nemaz negrimēta seja, paliek. Tas ir ieviesis zināmas korekcijas arī dekoratīvās kosmētikas produktu piedāvājumā. Tonālie un koriģējošie līdzekļi kļūst vieglāki, arvien populārākas ir dažādas grima, kā arī skropstu un uzacu bāzes, kas palīdz izcelt dabīgo skaistumu bez biezas kosmētikas vai tušas kārtas. Pats galvenais priekšnoteikums šāda grima uzklāšanai – labi mitrināta un kopta sejas āda, tāpēc lielāka vērība pievēršama tās attīrīšanai un atbilstošas kosmētikas izvēlei.

1. solis – ādas sagatavošana

Uz attīrītas un mitrinātas sejas ādas uzklāj grima bāzi. Lai arī tās primārais mērķis ir izlīdzināt ādu un paildzināt grima noturību, pēdējā laikā tirgū ievērojami paplašinājusies šo produktu daudzveidība, nodrošinot dažādas papildu funkcijas. Šosezon īpaši populāras ir izgaismojošas bāzes, kuras padara ādu mirdzošu, turklāt vizuāli maskē krunciņas. Jaunākie šā segmenta produkti ir papildināti ar aktīvajām vielām un vitamīniem, kas mitrina ādu un aizsargā to no ārējās vides kaitīgās iedarbības. Vasarai piemērotas ir izsmidzināmas bāzes, kas papildus tonizē un atsvaidzina sejas ādu. Bāzes vietā var lietot arī atbilstošus izgaismojošos produktus no kopjošās kosmētikas segmenta.

2. solis – nepilnību koriģēšana

Uz vietām, kur novērojamas ādas nepilnības, lieto konsīleri. Šobrīd populāras ir konsīleru paletes. Tajās kopā ar dažādām bēšā toņa nokrāsām iekļauts arī, piemēram, gaiši violets tonis, kas ideāli maskē pigmenta plankumus, asinsvadus, tumšos lokus, vai zaļā krāsa, kas paredzēta apsārtumiem. Korekciju var veikt ar pirkstiem, bet grima speciālisti iesaka labāk izmantot smalku konsīlera otiņu, lai precīzāk nomaskētu problemātiskās zonas. Daži zīmoli šajā sezonā piedāvā konsīlerus, kuros tiek izmantots sūkļveida aplikators, precīzas korekcijas var veikt arī ar zīmuļveida produktiem.

3. solis – pamattoņa uzklāšana

Tonālā līdzekļa izvēle ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, jo mainās kā ādas vajadzības, tā tonis, it sevišķi vasarā. Grima speciālistu padoms ir lietot nedaudz gaišāku līdzekli, lai tas vienmērīgi saplūst ar kakla ādas toni. Lai arī vairums no mums joprojām klāj tonālo uz sejas ar pirkstiem, kosmētikas industrija mums cenšas iemācīt citus uzklāšanas veidus. Ja īpaša sūklīša vai otiņas izmantošana grima uzklāšanai šķiet par sarežģītu, ieteicams izmantot tā dēvētos cushion produktus ar sūkļveida aplikatoru.

4. solis – noslēgums

Grima fiksēšanai izmanto nelielu daudzuma caurspīdīga pūdera, bet vaigus un sejas ovālu akcentē ar nedaudz tumšāka toņa līdzekli. Viegls spīdums uz vietām, kur krīt gaisma, nekaitēs, dodoties uz vasarīgu ballīti. Acu grimam pietiks ar neitrāla toņa acu ēnām un skropstu tušu. Lai skropstas izskatītos kuplas, var izmēģināt skropstu bāzi, kas būs piemērota arī uzacīm. Tā kā nude grims ir atturīgs un neizceļ kādu konkrētu sejas zonu, uzmanību piesaista uzacis, tāpēc tās jāiezīmē precīzi.