No Madrides Brodvejas līdz Saulrietu bāram Venēcijā: stilīgas vietas, kas jāredz pasaulē

Skatos no "Aman Venice" jaunatvērtā bāra terases Venēcijā. (Foto: no publicitātes materiāliem)

Žurnāls "Pastaiga" un www.anothertravelguide.lv iesaka 8 stilīgas vietas, ko vērts pieredzēt pasaulē.

Safrāna oāze Madridē

Kā zināms, safrāns ir neatņemama spāņu paeljas un citu tradicionālo ēdienu sastāvdaļa. Spānijā no Āzijas to savulaik ieveda mauri, un šobrīd Kastīlijas plato (un nevis Indijā) aug 70% visas pasaules safrāna. Pašā Madrides vecpilsētas centrā, dažus soļus no Plaza Major, nesen durvis vēris tikai un vienīgi safrānam veltīts veikaliņš La Melguiza, kur līdzās klasiskajām safrāna zelta dzīsliņām, ko še tradicionāli tirgo gramos, atradīsiet arī šokolādi un ziepes ar safrānu, kā arī safrāna kosmētikas sēriju.

no publicitātes materiāliem

Mazu, izsmalcinātu dārglietu kārbiņu atgādina arī pats veikala interjers, kuru veidojis vietējais arhitektu birojs Zooco Estudio. To raksturo vieglums, caurspīdīgums un teju miniatūrai svētnīcai līdzīga atmosfēra.

Calle de Santiago, 12

lamelguiza.es

Viesnīca – tornis Madrides Brodvejā

Viesnīcas Barceló Torre de Madrid mājvieta ir viena ikoniskākajām par Madrides Brodveju dēvētās Gran Via ēkām. Līdzās 1911. gadā celtajai Metropolis biroju ēkai un 1930. gadā atklātajai Telefonica Building, kas savulaik tapa, iedvesmojoties no Manhetenas debesskrāpjiem. 1957. gadā spāņu arhitektu un inženieru brāļu Otamendi-Mačimbarrenu celtais Torre de Madrid vienu mirkli pat sabija pasaulē augstākās betona celtnes godā un līdz pat 1982. gadam bija augstākā ēka Madridē (šobrīd gan vairs tikai 13. vietā).

no publicitātes materiāliem

Tai ir 37 stāvi, augstums – 142 metri. Viesnīca izvietojusies ēkas deviņos stāvos, tajā ir 256 numuri. Barceló Torre de Madrid interjera autors ir spāņu dizainers Haime Ajons, kura rokraksta trīs būtiskākie elementi ir funkcionalitāte, konkrētās vietas esences izjūta un humors. “Ir svarīgi atcerēties, ka dizains ir radīts cilvēkiem, lai to lietotu cilvēki. Es ticu, ka dizainam ir jāizraisa emocijas. Tam jāliek jums justies labi. Jārada laimes sajūta,” viņš izteicies kādā intervijā. Un tieši humors ir tas, kas no iekšpuses līdz nepazīšanai pārvērtis ārēji monumentālo, ģenerāļa Franko valdīšanas laikā tapušo Torre de Madrid.

no publicitātes materiāliem

Ieviešot tajā krāsu, dzīvesprieku, mūsdienu mākslu un vienlaikus neuzkrītoši – ar romiešu, arābu un mauru stila motīviem – atgādinot par šīs pilsētas saknēm.

Plaza de España, 18

barcelo.com

Saulrietu bārs Venēcijā

Nav divu domu – visu kultūrekskursantu un citu dzīves baudītāju ceļi šovasar ved uz Venēciju. 57. Venēcijas mākslas biennāle ir magnēts pats par sevi, un to ierasti papildina arī atsevišķu ģēniju personālizstādes. Šogad par skaļāko pieteikumu – izstādi Neticamā katastrofas dārgumi divās mākslas telpās Palazzo Grassi un Punta della Dogana vienlaikus – parūpējies mūsdienu mākslas ainas lielākais šovmenis Demjens Hērsts.

Aman Venice Garden Terrace

Taču, lai kuru no Venēcijas mākslas ēdienkartēm izvēlēsieties, dienas noslēgumā pārsātinājums būs tāds, ka bez dažiem belīni neiztikt. Atbilstoša vieta, kur to baudīt, atbilstoši glamūri pompozā stilistikā ir viesnīcas Aman Venice jaunatvērtais bārs. Viesnīca durvis vēra jau 2013. gadā, pašā Venēcijas sirdī, vēsturiskā 16. gadsimta palazzo.

Aman Venice_Bar_5.jpg (Foto: no publicitātes materiāliem)

Tajā ir tikai 22 numuri, kuru interjers iemieso klasisko Aman Resorts stilistiku. Greznā palaco vēsture sadzīvo ar 21. gadsimta minimālismu, itāļu jūgenda meistara Moišes Mikelandželo Gugenheima mēbeļu replikas – ar izcilā venēciešu rokoko mākslinieka Džovanni Batistas Tjepolo freskām.

BZ_L9098.jpg (Foto: no publicitātes materiāliem)

Kā jau leģendāram palazzo piedien, no bāra paveras Lielā Kanāla panorāma un kokteiļiem līdzvērtīgi reibinoši saulrieti...

Palazzo Papadopoli

Calle Tiepolo 1364

Sestiere San Polo

www.aman.co

Stokholmas zvaigžņpavārs apmet kūleni

Zviedru zvaigžņu pavārs Matiass Dālgrens, kura vārdā nosauktais restorāns viesnīcā Grand Hôtel Stockholm ilgus gadus bija vietējās gastronomijas scēnas nepārspēts flagmanis, nupat kardināli mainījis konceptu. Šī gada sākumā Mathias Dahlgren vēra durvis jau kā Rutabaga un tagad iemieso slavenā šefpavāra nākotnes virtuves vīziju, kas sakņojas visdažādāko pasaules valstu tradīciju iedvesmotā veģetārā ēdienkartē.

no publicitātes materiāliem

Turklāt – visinovatīvākajā izpildījumā! Restorāna koncepta pamatā ir svaigas izejvielas, īpaši uzsverot maltītes kā cilvēciskās saskarsmes brīža aspektu.

no publicitātes materiāliem

Ēdieni var tikt miksēti viens ar otru un savstarpēja dalīšanās draugu kompānijas ietvaros ir viens no Rutabaga gastronomiskā piedzīvojuma elementiem. Viss še notiek brīvā, nepiespiestā atmosfērā, klātesot pavāram un viņa komandai.

no publicitātes materiāliem

Cita starpā, “rutabaga” ir starptautiski pazīstams apzīmējums klasiskam zviedru virtuves elementam – rācenim un vēsturiski atvasināts no zviedru vecvārda rota bagge.

Södra Blasieholmshamnen 6

www.mathiasdahlgren.com

Jauna adrese dizaina briļļu cienītājiem Vīnē

Stilīgu briļļu un laba dizaina cienītājiem vērts savā adrešu listē ierakstīt Cīrihes briļļu brenda Viu jaunāko veikalu, kura mājvieta ir bohēmiskais Vīnes Neubau rajons. Tā viscaur baltais interjers – ar sofu, kuras dizains ir kaut kas starp utilitāru priekšmetu un mākslas objektu, centrā – drīzāk līdzinās mākslas galerijai, ne klasiskam optikas veikalam.

no publicitātes materiāliem

Viu pazīstams, ne tikai pateicoties inovatīvam dizainam, bet arī ļoti godīgam un atklātam konceptam attiecībās ar potenciālo produkta lietotāju: cilvēkam ir jāzina, ko viņš valkā un kādu funkciju pilda katrs no Viu brillēs izmantotajiem materiāliem. Tas piešķir Viu precēm papildu personiskumu un akcentē briļļu kā visnotaļ intīma aksesuāra būtību.



Neubaugasse 36

eu.shopviu.com

Jauns gardēdības epicentrs Madridē

Teju katrs Madrides rajons lepojas ar savu gardēžu tirgu, un pavisam nesen tiem piepulcējies arī Platea tirgus ekskluzīvajā Salamankas rajonā. Tā mājvieta ir gana neordināra – 20. gadsimta 50. gados celts art deco stila kinoteātris. Kā lasāms kādā trāpīgā atsauksmē, tirgus izskatās akurāt kā izniris no Lielā Getsbija ainiņām un ne velti tiek dēvēts par pēdējo gadu izaicinošāko un arīdzan pompozāko debiju Madrides gastronomijas scēnā, kas, kā mēļo, īpašniekiem izmaksājusi 60 miljonus eiro.

no publicitātes materiāliem

Skatuve un ekrāns, uz kura reiz demonstrētas filmas, joprojām ir vecajā vietā, un ik pa mirklim Platea mēdz notikt dažādi koncerti un performances. Visdažādākajām uzkodām (jeb spāņu tapām) pārpilnās letes stiepjas visapkārt kādreizējai skatītāju zālei, savukārt galdiņi izvietoti tās vidū. Un, ja tam visam vēl piepulcē apjomu – kinoteātra kopējā platība ir apmēram 6000 kv. m – un faktu, ka kompleksu, kurā ietilpst arī gardēžu restorāns bijušajā pirmajā balkonā, pārrauga trīs spāņu pavāri (kopumā sešu Michelin zvaigžņu īpašnieki) – iespaids ir patiesi satriecošs.

no publicitātes materiāliem

Un, ak jā, kino/ēšanas zālē ir apmēram 1200 vietu. Tiesa, fonā skan diskomūzika, kas varbūt piestāv kopējai visnotaļ pompozajai skatuves atmosfērai, taču ne vienmēr ir garšas kārpiņas stimulējoša. Bet iegriezties še noteikti ir vērts – kaut vai, lai izbrīnā ieplestu acis, ka ko tādu ieraugāt Madridē.

Calle de Goya, 5-7

Berlīnes naktsmītne stilīgiem iepirkšanās tūristiem

Laba ziņa tiem, kas uz Berlīni dodas iepirkšanās tūrismā! Netālu no slavenā universālveikala KaDaWe un luksusa veikalu nosētās Ku’damm avēnijas Šarlotenburgas rajonā durvis vērusi butikviesnīca Max Brown Hotel Ku’damm.

no publicitātes materiāliem

Tās interjers, kura autore ir izraēļu dizainere Alona Eliasi, izturēts 50. gadu stilistikā – ar stilizētām šā perioda mēbelēm un dekoratīvām, tropiskus motīvus izspēlējošām tapetēm.

no publicitātes materiāliem

Par kolorīti funkcionālu, kopējo atmosfēru krāšņojošu aksesuāru kalpo arī Crosley vinila plašu atskaņotāji numuros un dzīvas palmas puķupodos. Viesnīcā ir 70 numuri, to izmēri – no mazā līdz īpaši lielajam jeb no 19 līdz 30 kv. m.



Uhlandstraße 49

maxbrownhotels.com

Gardēžu tapas Madrides zivju pārstrādes cehā

Pasaulē, kas arvien vairāk sāk līdzināties pārēdušamies pelei, ar kaut ko pārsteigt kļūst aizvien grūtāk. Taču laiku pa laikam kādam tas izdodas. Piemēram – nelielajai Madrides ēstuvei ar kolorītu nosaukumu Sala de Despiece jeb Griešanas telpa. Turklāt tās koncepts lieku reizi apliecina, ka veselīgs humors ir vitāla mūsdienu nepieciešamība.

no publicitātes materiāliem

Kas šajā vietā atradies iepriekš, var tikai minēt, bet, spriežot pēc interjera detaļām, tas tikpat labi varētu būt bijis gaļas vai zivju pārstrādes cehs. Sienas un griesti izlikti krāsainām putuplasta zivju vēsināšanas kastu detaļām, daļu joprojām grezno zīmītes ar liecībām par kādreizējo kravu. Līdzās atsegtām ventilācijas caurulēm pie griestiem ir dažāda izmēra āķi, kas ikdienā kalpo par viesu motociklistu vai riteņbraucēju ķiveru pakaramajiem.

no publicitātes materiāliem

Naži, dakšiņas un citi instrumenti sakārti metāla grozos turpat virs ēdēju galvām, savukārt baltvīna dzesēšanas trauka funkciju še pilda vienkāršas plastmasas kannas. Taču telpas centrālais elements nenoliedzami ir lete, kur uz ledus gozējas visdažādākie jūras mošķi, tapu sagataves un gaļa. Un arī ēšana te notiek tikpat vienkārši – pie letes. Viss tiek gatavots turpat acu priekšā un garšu buķetē un pasniegšanas veidā ir vienlīdz niansēti kolorīts kā telpas interjers. Sala de Despiece šefpavāra Havjēra Boneta vadībā jums tiek servētas visīstākās gardēžu tapas, teju katra – piedzīvojums par sevi. Ēdienkarte atgādina klasisku preču pavadzīmi, toties pasūtījumu viesmīlis pieņem iPadā. Un, jā, rezervācijas Sala de Despiece netiek pieņemtas, tālab, ja vēlaties tikt pie brīva ķebļa, vislabāk mēģināt še ieklīst brīdi, pirms vietējie dodas pusdienās vai vakariņās, vai tad, kad viņi parasti šo procesu jau ir beiguši. Tas nav viegls uzdevums, taču paveicams un, ja arī nāksies mazliet pagaidīt rindā, būs tā vērts!

Calle de Ponzano, 11

academiadeldespiece.com