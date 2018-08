Pamazām arī pie mums iedzīvojas Vjetnamas koriandrs - Dienvidaustrumāzijas virtuves iecienītākajiem garšaugiem. Tas brīnišķīgi garšo ēdienos, kuriem pievienots kokosriekstu piens. (Foto: Shutterstock)

Kas ir Vjetnamas koriandrs - populārais garšaugs, kas garšas ziņā atgādina skābenes un griķus

Garšīgi "100 Labi Padomi"

Vjetnamas koriandrs (Persicaria odorata) Dienvidaustrumāzijas zemēs ir viens no visiecienītākajiem garšaugiem un ne tikai – Vjetnamā un Malaizijā to izmanto arī dziedniecībā, it sevišķi gremošanas problēmu samazināšanā un ādas slimību ārstēšanā. Pamazām tas sāk iedzīvoties arī pie mums.