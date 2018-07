Populārais koksnes aizsarglīdzeklis "Pinotex" pārsteidz ar jaunumiem

Vairākas desmitgades zīmols “Pinotex” ir kļuvis par sinonīmu koksnes aizsardzībai. Šajā laikā uzņēmuma produktu klāstu ir papildinājusi vesela virkne novatorisku un vidi saudzējošu izstrādājumu, kas spēj vēl efektīvāk ilglaicīgi aizsargāt koka virsmas. Koncerns “AkzoNobel” piešķir īpašu nozīmi koksnes aizsardzībai, izstrādājot pirmām kārtām ūdens bāzes produktus.

Pateicoties vairākām būtiskām izmaiņām, šis gads zīmolam “Pinotex” ir kļuvis par lielu pavērsiena punktu. Visi jauninājumi un pārveidojumi veikti ar mērķi piedāvāt preces, kas atbilst vismūsdienīgākajām prasībām. Svarīgākās no šīs izmaiņām, pirmkārt, ir novatoriska pašattīroša tehnoloģija, kas ir likta divu jauno produktu pamatā, otrkārt, to ilgizturības palielināšana, kā arī koka virsmu efektīvāka aizsardzība, un, treškārt, necaurspīdīgu koka mājām paredzētu krāsu parādīšanās “Pinotex” produkcijas klāstā. Tagad “Pinotex” piedāvā visu, kas vajadzīgs koksnei!

Pašattīroša tehnoloģija “Stay Clean”

Viens no krāsotu ārējo virsmu galvenajiem vecošanas iemesliem ir pie tām pielīpošās netīrumu daļiņas, kas tiek paceltas ar gaisa plūsmām. Rezultātā notiek krāsas toņa piesārņošana un mikroorganismu attīstīšanās, organiskajām vielām nostiprinoties uz koka virsmas. Visi šie faktori būtiski samazina krāsas aizsargspējas. Tāpēc jāņem vērā, ka krāsotās fasādes nepieciešams regulāri tīrīt, un tas pats par sevi ir diezgan darbietilpīgs process, taču tehnoloģija “Stay Clean” ļauj krietni samazināt tīrīšanas biežumu.

Šī novatoriskā tehnoloģija pamatojas uz koloīdā silīcija dioksīda pievienošanu produktam, un tas piešķir krāsas virsmai spēju pašattīrīties. Šis unikālais efekts balstās uz to, ka silīcija daļiņu hidrofilo īpašību dēļ krāsas virsmu viegli samitrina ūdens. Uz fasādes nonākušais ūdens (piemēram, lietusūdens) sāk atmiekšķēt uz virsmas esošos netīrumus, jo tas viegli iekļūst starp piesārņojumu un krāsas kārtu, un pēc tam pat neliels lietus bez grūtībām noskalo no virsmas atmiekšķētos netīrumus.

Tā kā silīcija daļiņas, kas piešķir produktam hidrofilas īpašības, atrodas lielākoties krāsas virskārtā, dziļāku samirkšanu traucē citas krāsas īpašības, un koka virsma iegūst drošu aizsardzību. Šīs īpašības ļauj tehnoloģijai “Stay Clean” pagarināt krāsas kārtas izturību līdz 16 gadiem.

“Pinotex” produkcijas klāstā tiek piedāvāti divi jauni ūdens bāzes produkti, ko ražo, izmantojot tehnoloģiju “Stay Clean”: “Pinotex Wood Paint Extreme” un “Pinotex Extreme Lasur”, katrs no tiem garantē labākos tehniskos rādītājus. Līdztekus pašattīrīšanās spējai produktus raksturo lieliska izturība pret plaisāšanu un atlupšanu, ļoti laba sasaistīšanās ar pamatvirsmu, stabils spīdums un toņa noturība, kas nodrošina to ilgizturību skarbajos ziemeļa klimata apstākļos – attiecīgi līdz 16 un 12 gadiem.

Foto: Publicitātes

Kā atrast piemērotu produktu?

Meklējot vajadzīgo produktu starp apdares materiāliem būvmateriālu veikalā, dažkārt var zust pacietība, pirms tiek atrasta piemērotā prece. “Pinotex” piedāvā trīs kategoriju produktus: zilā krāsā – puscaurspīdīgai jeb lazūras ārējai apdarei, gaišzilā krāsā – necaurspīdīgai ārējai apdarei un brūnā krāsā – koksnes eļļas.

Vārds Lasur produkta nosaukumā nozīmē puscaurspīdīgus jeb lazūras produktus, tas nozīmē, ka pēc beigu apdares ir redzama koksnes tekstūra. Ar vārdkopu Wood Paint tiek norādītas necaurspīdīgas segkrāsas koka mājai, pēc to izmantošanas koksnes tekstūra caur krāsas plēvi nav redzama.

Produktu kategorijas. (Foto: Publicitātes)

Kādu apdares veidu ir vērts izvēlēties: lazūras vai necaurspīdīgu?

Ieteicams vienmēr iepriekš pārdomāt, kādu galarezultātu vēlaties panākt – iegūt lazūras, proti, puscaurspīdīga vai necaurspīdīga pārklājuma virsmu? Visi “Pinotex” apdares produkti ir piemēroti ārējo virsmu apdarei, piemēram, koka fasādēm, plankām, žogiem, dobām dzegām, šķūnīšiem, norobežojumiem utt.

Lai tiktu nodrošināta ilglaicīga koksnes aizsardzība, galvenais ir to pasargāt no bojātājsēnēm, tāpēc neatkarīgi no vēlamā vizuālā galarezultāta koksnes aizsardzība jāveic sistēmiski. Jāsāk ar biocīdo piesūcināšanas gruntēšanas līdzekli “Pinotex Wood Primer” vai “Pinotex Base”, kas nodrošina koka virsmas aizsardzību pret koksnes zilējumu un puvi.

Lazūras beigu apdarei ir vairākas iespējas. “Pinotex Extreme Lasur” raksturo labāka izturība un pašattīrīšanās spēja, turklāt ar produktu apstrādātā virsma iegūst pusmatētu spīdumu. “Pinotex Ultra Lasur” – vairāk līdzinās spīdīgai lakai, bet “Pinotex Classic Lasur” ir klasisks matēts koksnes aizsarglīdzeklis. “Pinotex Fence Lasur” ir matēts produkts ar nedaudz lielāku pigmenta saturu, paredzēts mazāk prasīgam lietojumam un piedāvājumā ir jau gatavi toņi.

Foto: Publicitātes

Lazūras galarezultātu nodrošina arī koksnes aizsargeļļas “Pinotex Solar Terrace & Wood Oil” un “Pinotex Terrace & Wood Oil”. Pēdējās galvenokārt ir izstrādātas terasēm un dārza mēbelēm, taču tāpat tās ir lieliski piemērotas durvju, logu un koka fasāžu apdarei, piešķirot tām samtaini matētu virsmu.

Tiem, kas vēlas izmantot koka māju krāsošanai necaurspīdīgas segkrāsas, mēs piedāvājam pavisam jaunu izvēli Pinotex sortimentā, kas ietver trīs variantus: “Pinotex Wood Paint Extreme”, ko raksturo “Stay Clean” īpašības un izturība līdz 16 gadiem, kā arī “Pinotex Wood Paint Aqua” ar pusmatētu spīdumu.

Pirms abu produktu lietošanas uz jaunas koka virsmas jāizmanto adhēzijas gruntēšanas līdzeklis “Pinotex Wood Paint Primer”. Trešais produkts, lieliska alternatīva, ir uz ūdens bāzes veidota eļļas krāsa “divi vienā” – “Pinotex Wood Paint Duo VX+”, kas galarezultātā dod iespēju ietaupīt laiku un naudu, jo nav nepieciešams izmantot adhēzijas gruntēšanas līdzekli.

Kā panākt vislabāko rezultātu?

Vislabākā izturības pakāpe iegūstama, izmantojot pareizu plānošanu un sistēmas risinājumu. Krāsojot vienmēr jāseko, kāda ir koksnes kvalitāte (sausa, attīrīta no putekļiem un bez bojātājsēnēm, tostarp bez zilējuma), gaisa temperatūra un mitrums, tāpat jāizvēlas darbarīki, kas atbilst produktam un darba veidam, uzklājamās kārtas biezumam u.c. faktoriem.

Nav noliedzams, ka daudz patīkamāk ir veikt krāsošanu siltā, saulainā laikā, taču šādos apstākļos krāsa nožūst pārāk ātri, un tādējādi var tikt vājināta tās sasaistīšanās ar pamatvirsmu. Izmantojot pareizus darba paņēmienus un lietojot produktus sistēmā, jūs varēsiet bezrūpīgi priecāties par skaistu koka virsmas apdari pat 16 gadus.



Vairāk uzzini: www.pinotex.lv



Reklāmraksts publicēts sadarbībā ar Pinotex