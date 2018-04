No koniskajiem kāpostiem var gatavot garšīgas zupas un sautējumus; tie labi sader ar citiem kāpostiem, un rezultātā veidojas bagātīgāka garša un aromāts. (Foto: Shutterstock)

Spicais jeb koniskais kāposts - kas tas ir, un kuros ēdienos iederas?

Garšīgi "100 Labi Padomi"

Koniskais kāposts ir radniecīgs baltajam galviņkāpostam, tikai ar maigākām lapām, kuru toņi atkarībā no šķirnes variē no dzeltenīgi zaļa līdz pat zilganzaļam. Latviešu valodā nosaukums šim garšīgajam kāpostam nav visai veiksmīgs, tas pielāgots kāpostgalviņas izskatam, kas pēc formas līdzinās konusam, bet citās valodās to sauc par spico kāpostu, arī vasaras kāpostu, filderkāpostu, salātkāpostu.