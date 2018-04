Veterinārārsti secinājuši, ka šķietami nevainīgā rotaļa, kurā sunim tiek pamests kāds zars, var būt ļoti bīstama un beigties gaužām bēdīgi.

Katru dienu kāds cieš

Viņiem piebalso arī citi kolēģi, cenšoties pārliecināt suņu saimniekus ar skaitļiem no savas prakses. Veterinārārsts Kemerons Mjūrs no Sendbečas Anglijā stāsta, ka no apmēram 3000 suņu, kurus gada laikā atved pie viņa, divdesmit ir guvuši traumas spēlēs ar koku. “Mums bieži jāizmanto anestēzija, lai izvilktu skabargas, un reizēm vajadzīgas atkārtotas operācijas,” teic Mjūrs.

Apvienotās Karalistes vadošā veterinārās labdarības organizācija „Tautas ambulance slimiem dzīvniekiem” (PDSA) realitāti iekrāso vēl tumšākās krāsās. Organizācija uzrauga 51 no britu veterinārajām klīnikām un informē, ka gadījumi, kad suņi guvuši nopietnus savainojumus, skrienot pēc saimnieka aizmestā koka gabala, ir katru dienu.

Koka gabals iestrēgst balsenē

Viens no bēdīgajiem stāstiem ir par kolliju Maiju. Viņai bija nepieciešama steidzama ķirurģiska iejaukšanās pēc rotaļas, kuras laikā desmit centimetrus garš koka gabals pilnībā caurdūra mēli un iestrēga balsenē. Saimniece smago ievainojumu sākotnēji pat nepamanīja, tikai saprata, ka mīlule jūtas slikti.

“Kad aizvedām viņu pie veterinārārsta, no viņas rīkles izņēma lielu koka gabalu. Es pat iedomāties nevarēju, ka kaut kas tāds varētu būt atgadījies. Pārnākot mājās, nebija ne asins tecēšanas, ne kā cita,” stāsta Ketija Praida.

Veterinārārsti brīdina, ka visbīstamākie ir gadījumi, kad pamestais zars ieduras zemē ar aso galu pret suni, kas skrien tam pakaļ. Šādos gadījumos draud briesmas vārīgākajām vietām – kaklam un krūškurvim.

Lielākais savainojumu risks ir labradoriem un kollijiem. Šie suņi ir ļoti kustīgi, parasti ir vislabākie skrējēji un labprāt dzenas pakaļ saimnieka pasviestajam zaram.

Ieteicamas speciālas rotaļlietas

Veterinārārstu asociācijas prezidents Šons Venslijs saprot, ka izskaust tradicionālo rotaļu ir neiespējami, taču aicina suņu saimniekus meklēt alternatīvas: “Mūsu ieteikums ir pasargāt savu suni un šai rotaļai iegādāties speciālas, drošākas rotaļlietas.” Speciālisti piedāvā iemācīt sunim ko noderīgu, piemēram, atnest avīzi.

Tikmēr suņu saimnieki, tostarp britu televīzijas personība, piedzīvojumu meklētājs Bens Fogls, pauž sašutumu: “Es saviem suņiem mētāju zarus jau 35 gadus, un nekas slikts nav noticis. Ja nu vienīgi koki mainījušies.”

Latvijas Veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku sekcijas vadītājas vietniece Lita Konopore nav pārsteigta: “Suņiem ir tendence grauzt šos kokus, kas arī var beigties visai bēdīgi.” Speciāliste kā risku piemin arī aizrīšanos ar svešķermeņiem. “Speciālas rotaļlietas, protams, būs drošāka izvēle,” piebilst veterinārārste.