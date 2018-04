Par to, kā tas īsti noticis, klīst vairākas leģendas, taču fakts ir tas, ka arī vusters piederas pie it kā nejaušajiem atklājumiem. No Bengālijas tikusi atvesta īpaši gardas mērces recepte, taču tās pakaļdarinājums garšojis vienkārši briesmīgi, un mucas ar nebaudāmo šķidrumu tikušas iegrūstas pagraba dziļumā un aizmirstas.

Kad pēc pāris gadiem lielajā ģenerāltīrīšanā skatienam atklājušās putekļiem klātās relikvijas un pagraba saimniekiem ienācis prātā pagaršot to saturu, pašiem par lielu pārsteigumu izrādījies, ka nebaudāmais brūvējums pārvērties par brīnišķīgu, pikantu, aromātisku mērci. Līdz ar to māka bijusi rokā, un kopš tā laika kompānija, kuras dibinātāji eksperimentēja ar bengāļu recepti, turpina ražot mērci gandrīz vai visai pasaulei.

Protams, recepte tiek turēta noslēpumā, un ir zināmas tikai galvenās sastāvdaļas: etiķis, cukura melase, sāls, mazas zivtiņas, kas līdzīgas anšoviem, sīpoli, tamarinds, sinepes, ingvers, sojas mērce. To visu papildina vēl daži it kā sīkumi, kuriem mērces garšas un aromāta iegūšanā tomēr ir ļoti liela nozīme. Katrā ziņā vusteram, pirms tas nonāk pārdošanā, vismaz trīs gadi jāpavada pagrabā un jānobriest.

Foto: Shutterstock

Kur izmanto vusteru?

▪ Pievieno gaļas, zivju un dārzeņu sautējumiem, kā arī zupām.

▪ Salātu mērču, grilmērču un arī pašu salātu pagatavošanai.

▪ Lai piešķirtu garšu un pikantumu gaļas un zivju marinādēm.

▪ Iemaisa garšaugu sviestā, olu ēdienos un biezpienā ar zaļumiem.

▪ Uzpilina uz grauzdētas maizītes.

▪ Apslaka kotletes un citu gaļu, ko paredzēts cept cepeškrāsnī.

▪ Vistu pirms cepšanas ierīvē ar sāli, pipariem un mērci.

▪ Pievieno kokteiļiem, it sevišķi tādiem, kas palīdz atgūt labsajūtu nākamajā rītā pēc pamatīgākas svinēšanas.

Saistītās ziņas 3 idejas, kā gardi lietot sojas mērci Cel galdā grūbas! 4 gardas zupu un salātu receptes 2 veidi, kā vārīt vienu no slavenākajām krievu zupām - klasisko soļanku

Marināde zivju filejām

1 ēdk. vustera

1 ēdk. citrona sulas

100 ml ūdens

Visu sakuļ, marinādē ieliek filejas un patur kādu pusstundu. Ja vajag sāli, to pārkaisa jau izceptai zivij.

Marināde gaļai

3 ēdk. sojas mērces

1 ēdk. vustera

1 ēdk. olīveļļas

1–2 ēdk. gatava gaišā cukura sīrupa

2 saberztas ķiploka daiviņas

1 sarīvēts sīpols

sarīvēts ingvers

sāls – ja vajag

Visu sakuļ un lieto gaļas marinēšanai.