Kompānijā atgādināja, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir atļauts personiskajām vajadzībām nocirst tikai vienu eglīti. To drīkst darīt tikai LVM apsaimniekotajos mežos, kuri visā Latvijas teritorijā apzīmēti ar plāksnīti - LVM īpašuma zīmi, kur uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Tāpat par atrašanos valsts mežā liecina uz kvartālstigu krustpunktiem izvietotās plāksnītes ar AS LVM uzrakstu. Pārliecināties par atrašanos valsts mežu teritorijā var arī, izmantojot mobilo aplikāciju "LVM Meža karte" vai arī apmeklējot mājaslapu mammadabakarte.lv.

LVM norāda, ka drīkst cirst tādu eglīti, kas valsts mežos aug ceļa vai grāvja malā, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem, bet tās nedrīkst cirst jaunaudzēs un jaunā jauktu koku mežā, jo tur koki ir īpaši stādīti un kopti, lai arī nākotnē veidotos kupla meža ainava. Vēl eglītes aizliegts cirst publiskajos dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona. Valsts mežā eglīti nedrīkst cirst jaunaudzēs neatkarīgi no tā, vai tās ir priežu, egļu vai melnalkšņu jaunaudzes. Eglītes nedrīkst cirst arī valstij piederošā jauktā jaunu koku mežā, piemēram, zem bērziem. Tāpat eglīti nedrīkst cirst citu īpašnieku mežos bez atļaujas.

LVM atzīmē, ka proporcionālai eglei augstuma un pamatnes attiecība ir 1,5:1 un šādai eglīte zari visās pusēs izauguši vienmērīgi, kā arī pietiekami stingri, lai nenolīktu zem rotājumu svara, bet galotne nav pārāk kaila. Eglītei ir jāsmaržo un tā augstumā nedrīkst pārsniegt trīs metrus, turpretī eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 centimetriem. Egles nevajadzīgos apakšējos zarus var nozāģēt vai nocirst un atstāt turpat valsts mežā.

Kompānijā arī uzsver, ka izvēlēto eglīti ir jānozāģē līdz ar zemi, jo egle augs kroplīga, nocērtot tikai galotni. Eglīti ilgāk var saglabāt zaļu, iestiprinot to egles kājā, kurai apakšā ir trauks ar ūdeni, un regulāri pārbaudot, vai ūdens traukā nav iztvaikojis. Tāpat pirms likšanas ūdenī egles stumbru būtu jāatbrīvo no mizas un mazliet jāiezāģē tajā, lai koks labāk uzsūktu mitrumu. Ūdenim var pievienot glicerīnu, aspirīna tableti un pāris karotes cukura, kas baros koku. Lai egle ilgāk izskatītos labi, to var ievietot traukā ar mitrām smiltīm.

LVM aicina iedzīvotājus pēc svētku aizvadīšanas nenomest egli pa roku galam, jo arī pēc svētkiem tā var būt noderīga. Ar egļu zariem var apsegt rozes, bet nobirusi egle vasarā būs labs balsts puķuzirnīšiem. Arī pilsētā par eglīti var parūpēties kā nākas, piemēram, augumā garākās egles var sagarināt un piedāvāt cilvēkiem, kuri savus mājokļus apsilda ar malku.

Vienlaikus LVM norāda, ka arvien vairāk cilvēku priekšroku dod eglītēm podiņos, ko pavasarī pārstādīt un rūpīgi kopt piemājas dārzā. LVM vēstniecībā var iegādāties jebkuru no LVM kokaudzētavās pieejamajām egļu šķirnēm, piemēram, Kanādas egli, Frēzera egli, parasto egli, Aso egli, Serbijas egli un citas.