Iemesli kļūt par veģetārieti mēdz būt dažādi - sākot ar stingru nostāju dzīvnieku tiesību jautājumos un beidzot ar rūpēm par savu veselību.

Atklāti stāsti par veģetāriešiem, kuri savu apsvērumu dēļ pēc vairākiem gadiem tomēr ķērušies klāt gaļai, ir salīdzinoši liels retums.

Diskusiju forumā “Reddit” pārdesmit anonīmie bijušie veģetārieši atklāti izstāstījuši par to, kādēļ tomēr izlēmuši pievienoties gaļēdājiem.

Daļa no runātājiem līdz tam gaļu nebija garšojuši vispār.

Apnīk atbildēt uz gaļēdāju jautājumiem

“Man vienā mirklī aptrūkās ideju, ko varētu apēst. Goda vārds! Ēdiena gatavošanai piegāju bez jebkāda radošuma un attapos ēdot vienu un to pašu – atkal un atkal, līdz brīdim, kad nespēju vairs to izturēt. Sākumā mēģināju pagatavot veģetāros hotdogus ar īstu sieru, taču tas nesniedza apmierinājumu. Otrā dienā pasūtīju zivs ēdienu un izbaudīju katru kumosu. Taču visvairāk nokaitināja cilvēki, kuri nemitīgi jautāja, kādēļ esmu atteicies no gaļas. Nevaru teikt, ka tas ir rupji, taču šo jautājumu atbildēšana teju vienmēr noveda pie smagas diskusijas. Aktīvi aizstāvēt veģetārismu un neizklausīties pēc kretīna man bija grūts uzdevums.”

Sapņi par burgeriem

“Es šad tad mēdzu sapņot par siera burgeriem, kur starp maizi un sieru guļ gaļa. Nebeidzami burgeriem piepildīti sapņi trīs nedēļu garumā, gandrīz katru nakti. Sapņi, kuros burgeri dzenas man pakaļ, un sapņi, kuros es tos lieku iekšā mutē. Īpašu baudu sagādāja ainas, kurās es grilēju gaļu un uz siltām maizītēm kausēju Čedaras sieru. Biju veģetārietis piecus gadus, pirms 3 gadiem sapratu, ka esmu vairāk hedonists [ar noslieci baudīt] nekā morāls.”

Sāk ēst gaļu bērnu dēļ

“Grūtniecība, nepieciešamība barot ar krūti. Protams, ka to var darīt arī tad, ja ievēro veģetāro diētu, taču man tas šķita ļoti sarežģīti. Iedvesmu uzgriezt tam visam muguru deva arī agresīvi noskaņoti vegāni, kuri lielījās, ka to spēj, un kā pierādījumu demonstrēja savas bālās, kalsnās atvases.”

Foto: Shutterstock

Šķiršanās no bijušās pieliek punktu veģetārismam

“Punktu visam pielika izšķiršanās ar manu draudzeni. Lieliski saprotu veģetāriešu un vegānu dzīves skatījumu, taču, ja runājam par mani – vienmēr esmu uzskatījis, ka vidusceļš it visā, arī pārtikā, ir atslēga uz normālu, pilnvērtīgu dzīvi.”

Tieksmes grūtniecības laikā

“Neplānoti paliku stāvoklī. Kādā dienā burgera vilinājumu vairs nebija iespējams ignorēt. Labākais burgers manā mūžā.”

Rūpes par bērnu veselību

“Biju vegāne ilgāk nekā desmit gadus, taču pēc bērnu piedzimšanas audzināt šādā veidā arī savus bērnus kļuva arvien grūtāk. Pamazām sāku pievienot ēdienreizēm zivis. Pēcāk bija arī cita veida gaļa, taču gan man, gan bērniem joprojām vislabāk garšo zivs. Dēls bieži vien joprojām izvēlas augli taukainas kūciņas vietā, taču meita, kura ļoti veiksmīgi pieturējās pie veģetārisma, tagad labprāt ēd gaļu. Domāju, ka brīdī, kad viņi paši iemācīsies pagatavot sev ēst, atgriezīšos pie veģetārās diētas.”

Foto: Shutterstock

Ārsts mudina sākt ēst gaļu

“Taisīju asins analīzes. Rezultātos uzrādījās, ka man ir nopietns dzelzs trūkums asinīs, biju tuvu anēmijai. Ak jā, man arī ļoti garšo meksikāņu tako un burgeri.”

Foto: Shutterstock

Nesmādē gaļas ēdienus pieklājības pēc

“Atsakos no veģetārisma tad, kad esmu ciemos un mani baro mājas saimnieki. Zinu, ka mani draugi ir mierā ar manu diētu un labprāt pagatavo speciālas maltītes, taču es neesmu mierā ar to, ka man jālūdz papildu ēdieni. Saviesīgos vakaros vai gadījumos, kad citi izvēlas restorānu, es ēdu to, kas tur ir pieejams. Ja esmu viens, pieturos pie veģetārisma.”

Anoreksija noved slimnīcā

“Savulaik, kad man bija 18 gadi, visiem stāstīju, ka veģetārismam pievērsos ētisku apsvērumu dēļ. Mammu tas ļoti apmierināja, jo viņa jau bija vegāne savas veselības un medicīnisku iemeslu dēļ. Biju spiesta apstāties, kad mani aizveda uz slimnīcu anoreksijas dēļ. Nākas atzīt, ka patiesībā vairāk domāju par sevi un savu figūru, nevis dzīvniekiem. Šobrīd kopā ar draugu reizi nedēļā ēdam veģetāro pārtiku.”