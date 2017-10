Kā vislabāk izgaismot dārzu tumšajā gada laikā?

Neatkarīgi no tā, vai tā ir neliela terase vai liels piemājas dārzs, piemērots apgaismojums var tam piešķirt pat citu dimensiju. Dārza dizaina speciāliste Līga Arbuzova sniedz noderīgas idejas, kā savu piemājas dārziņu atdzīvināt rudenī, kad tumsa iestājas nemanot.

Izvēlēties pareizo daudzumu un izkārtojumu gaismekļiem

Dārza vai terases lielums noteiks to, cik daudz gaismas ķermeņu būs nepieciešams dārzā, kā arī to, kā tos vislabāk izvietot. Nav vajadzīgs pārspīlēt ar to daudzumu un ievietot mazā laukumā pēc iespējas vairāk apgaismojuma. Vislabāk ir saprast, kuras vietas dārzā izcelt, kuras atstāt ēnā, kā arī svarīgi ir pareizi nostādīt gaismas virziena leņķus. Gaismekļiem jāizceļ un jāizgaismo vajadzīgie objekti, tiem nevajadzētu traucēt ērti pārvietoties pa dārzu, kā arī apžilbināt.

Foto: Shutterstock

Piemērots dārza lampu veids

Dārza gaismekļu klāsts ir ļoti plašs, tādēļ ir iespējams atrast savam dārzam piemērotāko.

• Zemē iebūvējamās lampas un lampas ar durkli zemes līmenī vislabāk izgaismos celiņus, vārtus, nišas, kāpnes, kā arī dizaina objektus.

• Prožektoru tipa gaismas lieliski der koku un krūmu izgaismošanai, kā arī arhitektūras objektu izgaismošanai, tā radot ēnu spēles un optiski paplašinot dažādas zonas.

• Solārās lampas lielākoties izmanto dekoratīvu efektu radīšanai. Tām nav nepieciešama elektroenerģijas padeve un tās darbojas pēc saules bateriju principa – diennakts tumšajā laikā izdalot saulē uzkrāto enerģiju. Tomēr šīs lampas ar pilnu atdevi darbojas tad, ja tās saņemt saules enerģiju, kas rudenī un ziemā ir mazākā daudzumā.

• Ar lampiņu virtenes āra objektu dekorēšanai izmanto lai izceltu ēkas fasādi vai jumtu, terases formu vai logu ailes, kā arī akcentētu lielākus augus vai koku, aptinot ap tiem virtenes.

• Stāvlampām dārzā ir ne tikai dekoratīvs pielietojums, bet arī funkcionāls. Tās visbiežāk tiek izmantotas akcentējot dārza līniju vai celiņu.

Dārza apgaismojums var būt funkcionāls, kas paredzēts praktiskiem nolūkiem, lai izgaismotu konkrētus objektus vai vietas dārzā. Visbiežāk tiek izgaismotas vietas, kur nepieciešams uzturēties un pārvietoties. Dekoratīvais apgaismojums vairāk paredzēts apkārtnes noskaņas radīšanai un neparastu vizuālu efektu panākšanai. Ar tā palīdzību tiek izgaismoti koki, puķu dobes un citi objekti un visbiežāk tie ir prožektori, kuru gaisma ir mērķtiecīgi virzīta konkrētā virzienā, kā arī tā var būt dažādās krāsās.