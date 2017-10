Ar viedtālruni izslēgt un ieslēgt elektroierīces? Tas ir ērti!

“Elektrum Viedā māja” ir viens no Latvijā radītiem inovatīviem risinājumiem – viedtālruņa lietotne, kas kopā ar bāzes staciju un viedajām ierīcēm ļauj attālināti vadīt sadzīves elektroiekārtas un optimizēt apkuri. Pakalpojums ir piemērots visiem patērētājiem – Latvijā ir labi attīstīts interneta pārklājums un progresīvi tā lietotāji, jo 60% no lietotajiem tālruņiem valstī ir viedtālruņi.



Tas sniedz jaunas energoefektivitātes iespējas mājoklī, ļaujot optimizēt izmaksas par apkuri, kā arī izmantot viedierīces dažādiem nolūkiem, piemēram, kontrolējot, cik ilgi bērni skatās televizoru, prombūtnes laikā ieslēdzot mājoklī apgaismojumu vai citas iekārtas, tā radot sajūtu, ka dzīvoklis nav atstāts tukšs u. tml.



Sadzīves elektroiekārtas, ko ar viedtālruņa lietotnes palīdzību iespējams vadīt attālināti, ir galda lampas, nakts lampiņas, stāvlampas, ūdens sildītājs, ūdens sūknis, cirkulācijas sūknis, gludeklis, elektriskais dvieļu žāvētājs, jebkādas stand-by režīma iekārtas, Ziemassvētku eglītes lampiņas, spēļu konsoles utt. Ar viedtālruņa palīdzību ir iespējams savu elektrosaimniecību pārvaldīt attālināti ērtā laikā un vietā – ieslēgt, izslēgt rozetes, sekot līdzi elektroierīču patēriņam un regulēt temperatūru telpās.



“Elektrum Viedā māja” komplekts iekļauj bāzes staciju, temperatūras sensoru, apkures regulatorus un viedās rozetes. Galvenais sistēmas elements ir bāzes stacija, kas nodrošina patstāvīgu komunikāciju starp viedierīcēm un dod iespēju tās pārvaldīt tiešsaistē. Temperatūras sensors ir nepieciešams katrai telpai. Tas ir ārkārtīgi precīzs, temperatūra tiek mērīta ik pēc piecām minūtēm ar 0,1 grāda precizitāti pēc Celsija skalas.



Tā iespējams pielāgot gaisa temperatūru katrā telpā atbilstoši komforta prasībām, bet iebūvētais akumulators ar vienu uzlādes reizi darbojas līdz sešiem mēnešiem. Viedās mājas apkures regulators pievienojams radiatoriem un ļauj regulēt plūsmu tajos; ierīces savstarpēji sazinās ar bāzes staciju un kontrolē telpas apkuri. Savukārt viedās rozetes dod iespēju savienot elektroierīces ar bāzes staciju un pārvaldīt tās attālināti, papildus sniedzot arī pārskatāmus datus par rozetei pievienoto ierīču elektroenerģijas patēriņu.



Katrs klients mājas ierīču klāstu komplektē atbilstoši savām vajadzībām, prasībām un komforta līmenim. Komplektējot ierīces, obligāti nepieciešama ir bāzes stacija, pārējās ierīces jāizvēlas atkarībā no nepieciešamības – t. i., cik apkures radiatoru nepieciešams regulēt, cik elektroierīču nepieciešams regulēt utt. Lai uzstādītu “Elektrum Viedās mājas” ierīces, nav nepieciešama speciālista palīdzība – uzstādīšana ir ārkārtīgi vienkārša un neprasa īpašas priekšzināšanas, turklāt komplektā, ko saņem klienti, iekļauta arī lietošanas pamācība.



Iegūt vairāk informācijas par “Elektrum Viedo māju” vai pieteikties konsultācijai par to var portālā www.elektrum.lv/viedamaja, kā arī sazinoties ar klientu servisu pa tālruni 80200400.

Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar Elektrum