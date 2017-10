Satraucas par zalkšiem

Siguldiete Gunta Matuzeviča "Facebook" publicējusi foto ar šajā tīklā iepinušos zalkti: “Kārtējais izglābtais Siguldas serpentīna moceklis. Aizvien vairāk briestu domai satikties ar šī veidojuma autoru personīgi un pajautāt – diez kādām sajūtām jābūt, nožņaudzoties makšķerauklās?”

Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa Kasjauns.lv skaidro, ka jau drīz pēc ceļa nodošanas ekspluatācijā pārvalde konstatēja objekta projektētāja un būvnieka pieļautās kļūdas.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem būvdarbu veicējam, SIA "Ventars", tika sagatavots apsekošanas un defektu noteikšanas akts.

Solīts ir, darbus gaida

Atklātās nepilnības – takas seguma iesēdumi, nogāžu nostiprināšanas defekti, norobežojumu, koka laipu deformācijas, notekūdeņu sistēmas izskalojumi. "Ventars", abām pusēm vienojoties, apņēmās defektus novērst līdz pagājušā gada 1. jūnijam un izstrādāja plānu.

“Diemžēl nekādi darbi vēl pat nav uzsākti. Dabas aizsardzības pārvalde pati nevar iejaukties un tehniski novērst kaut daļu nepilnību, jo mums līdz 2018. gada beigām saistošs ir līgumā noteiktais garantijas termiņš,” atzīst Ezeriņa.

Ne viss esot tā, kā izskatās

Pārvaldes nolīgtie apsaimniekotāji regulāri apseko Serpentīna ceļu un arī atpestī tīklos ieķērušos dzīvniekus.

“Lasītāju sirdsmieram gan jāmin, ka šādu gadījumu ir ļoti maz. Zalkšiem patīk ložņāt pa dažādām šaurām ejām, un tie savas specifiskās uzbūves dēļ nevar iesprūst šādos tīklos,” skaidro Ezeriņa. “Zalkšiem, tāpat kā daudziem citiem rāpuļiem, piemēram, ķirzakām, patīk gozēties saulē, tāpēc tie bieži būs redzami mierīgi guļam uz tīkliem. Būtiski minēt, ka ne vienmēr šķietami nelaimē nokļuvušie zalkši patiešām ir nelaimē.”

Dabas aizsardzības pārvalde lūdz apmeklētājus apzināti netraucēt un nebiedēt ceļa malās mītošos dzīvniekus, kā arī pieskatīt savus mājdzīvniekus (īpaši suņus), lai šajā vietā tie neskraida pa nogāzēm.

Siguldas serpentīnam arī citas ķibeles

Portāls Kasjauns.lv jau ziņoja, ka stipro lietavu rezultātā pirms trim nedēļām izskalots posms jaunajā Siguldas serpentīnā.

Viņa norādīja, ka attiecīgais posms uz laiku līdz defektu novēršanai būs slēgts un atpūtnieki ir aicināti izvēlēties citus maršrutus Gaujas senlejas baudīšanai.

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti iepazīstas ar bojājumu apmēriem un jau pieprasījuši būvniekam SIA "Ventars" iespējami īsā laikā novērst bojājumus, lai serpentīna ceļš būtu drošs un pieejams iedzīvotājiem.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp DAP un SIA "Ventars", noteiktā garantijas termiņa laikā būvniekam uz sava rēķina jānodrošina takas seguma iesēdumu, nogāžu nostiprināšanas defektu, norobežojumu un koka laipu deformācijas, kā arī notekūdeņu sistēmas izskalojumu novēršana.

Pārvalde serpentīna ceļa sākumā gan pie Gaujas gan Svētku laukumā izvietos informantus plakātus par alternatīviem maršrutiem, kā arī informācija par pastaigu alternatīvām būs pieejama DAP sociālo tīklu kontos un mājaslapā.

"Noslīdējumu un izskalojumu veidošanās dabā ir normāls process un ik gadu stāvajās Gaujas senlejas nogāzēs un sānu gravās notiek pārmaiņas zemes virskārtā. Līdz ar to jebkuri būvdarbi šādos apstākļos ir ārkārtīgi sarežģīti un jau laikus jādomā, kā nodrošināt drenāžu un pasargātu struktūru no bojājumiem," sacīja DAP eksperts, ģeologs Dainis Ozols.

Šī gan nav pirmā reize, kad jaunajā serpentīna ceļā veidojušies bojājumi. "Jau neilgi pēc jaunizbūvētā ceļa nodošanas ekspluatācijā DAP konstatēja objekta projektētāja un būvnieka pieļautās kļūdas, par ko saskaņā ar līguma nosacījumiem būvdarbu veicējam tika sagatavots apsekošanas un defektu noteikšanas akts," skaidroja DAP Komunikāciju speciāliste Maija Rēna.

Serpentīna ceļš turpina brukt

Diemžēl Serpentīna ceļš turpina brukt un tā būvnieki nesteidz to atjaunot. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Elīna Ezeriņa Kasjauns.lv pastāstīja: „Neraugoties uz vairākkārtīgiem Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pieprasījumiem veikt labojumus Siguldas serpentīnā un garantijas ietvaros novērst tajā radušos defektus, būvnieks - SIA „Ventars” līdz pat šai nedēļai darbu nav sācis, turklāt lietavu rezultātā bojājumi kļuvuši vēl ievērojamāki.



Serpentīna ceļš joprojām ir slēgts apmeklētājiem un dabas baudīšanai DAP aicina izvēlēties citus ceļus.



Lai situāciju risinātu, DAP atbilstoši noslēgtajam būvniecības un projektēšanas līgumam, gatavos remontdarbu tāmi un pieprasīs līdzekļus no apdrošināšanas kompānijas. Aptuvenās izmaksas varētu tapt zināmas līdz mēneša beigām, tad arī būs zināms, cik finanšu un laika būs nepieciešams, lai serpentīna ceļu varētu savest kārtībā.



DAP speciālisti nepilnības lietus ūdeņu novadīšanas sistēmā konstatēja jau krietni iepriekš un informēja par to būvnieku, pieprasot garantijas ietvaros šos defektus novērst.



Atgādinām, ka posms jaunajā Siguldas serpentīnā, kas ved no Svētku laukuma līdz Gaujas tiltam, stipro lietavu rezultātā tika izskalots septembra beigās. Pārvalde nekavējoties pieprasīja būvniekam „Ventars” iespējami īsā laikā novērst bojājumus, lai serpentīna ceļš būtu drošs un pieejams iedzīvotājiem. Būvniekam šie darbi jāveic garantijas ietvaros.



Saskaņā ar noslēgto līgumu starp DAP un SIA „Ventars”, noteiktā garantijas termiņa laikā būvniekam uz sava rēķina jānodrošina konstatēto nepilnību – takas seguma iesēdumi, nogāžu nostiprināšanas defekti, norobežojumu un koka laipu deformācija, notekūdeņu sistēmas izskalojumi – novēršana”.