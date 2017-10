Krēsla pamatam vajadzīgs stingrs un blīvs audums. Savam krēslam pašuvu audumu no džinsa – ģimenē visi nēsā džinsu bikses, to neizvalkātās staras ir labs materiāls. Kreisās puses vīļu vietas piesedz odere, kas audumu dara vēl izturīgāku. Krēsls reizēm pa nakti paliek ārā, tāpēc to krāsoju ar eļļas krāsu, lai ir izturīgs pret mitrumu. Ja eļļas krāsa nav pa rokai, vari izlīdzēties arī ar akrila krāsu mēbelēm.



Tev vajadzēs: stingru audumu, krāsu, otu, šķēres, naglas vai skrūves.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

To dara tā

1. Džinsu staras izārdi, izmazgā, izgludini. Audumu sagriez vienāda izmēra kvadrātos un sašuj kopā slejās. Pēc tam, saliekot slejas kopā ar sāniem, sašuj auduma taisnstūri.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

Padomjlaika atpūtas krēsli varētu būt taisīti pēc viena standarta un izmēra, tāpēc auduma taisnstūra izmērs varētu būt 56 x 155 centimetri. Pierēķini klāt pāris centimetru vīļu tiesai.



2. Tādā pašā izmērā piegriez arī oderi. Saliec abus audumus ar labajām pusēm kopā, nošuj gar malām, atstājot vietu auduma izvēršanai uz labo pusi. Izvērs audumu uz labo pusi, aizšuj atvērumu un gar malām nošuj dekoratīvu vīli.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

3. Atpūtas krēsla karkasu kārtīgi nomazgā ar kādu mazgājamo līdzekli. Nožāvē. Ja uz koka ir palikušas vecas lakas pēdas, to ar smilšpapīru noņem. Noslauki ar mitru lupatu un nožāvē, lai krāsojot koks ir sauss.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

4. Koka karkasu nokrāso ar eļļas krāsu. Nožāvē, ja vajadzīgs, krāso divas reizes.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

5. Vietās, kur audums bija piestiprināts pie karkasa, kokā palikuši caurumi. Padomjlaikos audumu piestiprināja ar nagliņām. Tagad audumu piestiprini ar skrūvēm, izmantojot vecās naglu vietas.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

6. Ja nav skrūvju, audumu piestiprini ar mazām nagliņām vai arī izmanto skavotāju.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva

Un rezultāts ir pavisam jauns, pašu rokām darināts, oriģināla izskata krēsls.

Foto: no žurnāla "100 Labi Padomi" arhīva