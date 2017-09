Lapas, nezāles un notekcaurules: kā rudenī pareizi sakopt pagalmu un dārzu

Daudzos pagalmos lapu grābšana ir lielākais un laikietilpīgākais darbs rudenī. Tomēr lapas var būt arī lielisks mēslojums augsnei – pirmās lapas ieteicams sadalīt ar rotējošu griezēju. Pēc satrūdēšanas tās lieliski pabaros zālienu, uzlabojot augsnes irdenumu un bagātinot to.

Ravē arī rudenī!

Rudens mitrums palīdz saglabāt augu veselīgo stāvokli un veicina to augšanu. Tomēr šajā laikā labi aug ne vien dārza augi, bet arī nezāles. Diemžēl nezāles aug visur, arī sliktā augsnē, un regulāra nezāļu izraušana ir vienīgais veids, kā no tām atbrīvoties. Augu augšanas laikā tās būtu nepieciešams izravēt ik pēc pāris nedēļām. Nezālēm neļaus iesakņoties regulāra zemes uzirdināšana, kur lielisks palīgs būs grābeklis, savukārt no nezālēm, kuras jau ir iesakņojušās, viegli palīdzēs atbrīvoties nezāļu dakšiņa. Savukārt no tik sīkstām nezālēm, kā pienenes un usnes, viegli atbrīvoties palīdzēs nezāļu izvilcējs.

Dārza sakopšana

Kad kokiem un krūmiem ir nokritušas lapas, pienācis laiks lielajai rudens tīrīšanai. Vējš lapas izpūš pa visu pagalmu, aizsprostojot notekcaurules un ūdens notekas. Sausas, tikko nokritušas lapas būs daudz vieglāk savākt kaudzēs, tādēļ nevajadzētu sagaidīt lietainu laiku, kad lapas sāk pūt. Novieto slotu pie mājas durvīm, lai ik reiz, kad izej ārā, varētu sagrābt tikko nokritušās lapas. Tīra mājas priekšpuse radīs sakoptas mājas iespaidu, tādēļ reizi nedēļā pārslauki lieveni, iekšpagalmu un piebraucamos ceļus.



Kad pēdējās lapas ir sagrābtas un visi tīrīšanas darbi pagalmā ir pabeigti, pienācis laiks notīrīt arī dārza darba rīkus. Tīrīšana un atbilstoša kopšana paildzinās jebkura instrumenta un konstrukcijas kalpošanas ilgumu. Pirms instrumentu nolikšanas ziemas glabāšanā, sakop arī savu šķūnīti – ar šļūteni kārtīgi noskalo grābekļus, lāpstas, slotas un citus dārza kopšanai paredzētos instrumentus. Atceries iztīrīt arī augu podus, lai izvairītos no augu slimībām un pavasari varētu sākt patīkami sakoptā dārzā. “Fiskars” eksperts Kristaps Brizga aicina ņemt vērā, ka ne katrs materiāls var izturēt salu, līdz ar to pastāv iespēja, ka ūdens sasalstot saplēsīs trauku, tādēļ rudenī ieteicams iztukšot un izmazgāt arī ūdens tvertnes. Pēc mazgāšanas tās ir jāapgriež un jānovieto zem nojumes.



Rudenī mājas konstrukcijām un lietus ūdens noteksistēmām ir nepieciešama bieža tīrīšana, īpaši, ja rudenī regulāri līst lietus. Novērs ūdens ceļu aizsportošanos, iztīrot caurules, lietus notekcaurules un citus ūdens kanālus. Tīri ūdens kanāli ir ļoti būtiski, lai saglabātu māju labā stāvoklī, tādēļ tos ir svarīgi rūpīgi iztīrīt.