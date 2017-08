Pārtikas un veterinārais dienests aicina suņu un kaķu īpašniekus pārskatīt iegādātos suņu un kaķu barības iepakojumus un neizmantot savu mīluļu ēdināšanā sekojošus produktus:



• Pilnvērtīga barība suņiem "Dogo ar mājputnu gaļu" - partijas nr. 2993, derīguma termiņš - 24.07.2018.

• Pilnvērtīga barība suņiem "Dogo ar mājputnu gaļu" - partijas nr. 2780, derīguma termiņš - 08.06.2018.

• Barība kaķiem "Ņau Ņau" - partijas nr.3052, derīguma termiņš - 04.08.2018.

• Pilnvērtīga barība suņiem "Dogo ar gaļu" - partijas nr. 2966, derīguma termiņš - 17.07.2018.

• Pilnvērtīga barība suņiem "Dogo ar gaļu" - partijas nr. 2806, derīguma termiņš - 12.06.2018.

Karbamīds jeb urīnviela ir barības piedeva, kuru atļauts lietot atgremotāju ēdināšanā, bet suņu un kaķu barībā tā nedrīkst būt vispār, jo var dzīvniekiem izsaukt organisma saindēšanos.

Jau ziņots, ka starp "Tukuma straumi" un veterinārārstiem 2015.gada martā pēc suņu slimības - barības vada sašaurinājuma - uzliesmojuma sākās konflikts. Līdz šim saslimšanas cēloņu izpētē jau ieguldīti ap 45 000 eiro, tajā skaitā 10 700 eiro no Zemkopības ministrijas (ZM) budžeta, 25 000 eiro no institūta "Bior" budžeta, 9000 eiro no Pārtikas un veterinārā dienesta budžeta. Savukārt LVB neatkarīgus pētījumus veic par portālā "ziedot.lv" saziedotajiem 31 212 eiro.

Līdz šim veiktajās barības analīzēs nav atrastas toksiskas vielas, kas varētu būt barības vada dilatācijas izraisītājas, līdz ar to ZM, kā arī ražotājs noliedz barības saistību ar saslimšanu, uzsverot, ka nav konstatēts neviens kritērijs, kura dēļ varētu teikt, ka suņu saslimšanā ir vainojama barība.