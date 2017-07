Ar šādiem darboņiem sastapusies valcēnietes Baibas Gobas māte. Viņa par biznesmeņiem, kas apvārdojuši sirmo kundzi, pastāstījusi "Facebook": “Nelieši izmanto vidusmēra pensionāra naivumu un neinformētību un bez sirdsapziņas pārmetumiem notirgo cilvēkiem ar zemiem ienākumiem neadekvāti dārgu un pilnīgi nevajadzīgu, varbūt pat veselībai kaitīgu iekārtu. Viņi atnāca arī pie manas mammas.”

Līgums par 891 eiro

Viss sācies 12. jūnijā ar zvanu, bet nākamajā dienā pārstāvji no firmas "Euraqua Finance" jau bija klāt un pēc nelielas apstrādes (divi elementāri testi – elektrolīze un ar TDS (ūdenī izšķīdušo sāļu – red.) mērītāju) piedāvājuši: “Ieliesim jūsu krāna ūdeni šajā glāzē un mūsu ūdeni tajā glāzē. Re, elektrodi, vai, paskatieties, kāds jums netīrs ūdens! Un to jūs visu laiku dzerat?!”

Stundas laikā bija uzstādīts gan filtrs, gan parakstīts pirkuma līgums par 891 eiro, aizdevuma līgums ar firmu "Inbank līzings" un pieņemšanas – nodošanas akts.

“Nākamajā dienā mamma par šo izstāstīja man. Protams, nekavējoties sākām rīkoties un aizsūtījām atteikumu firmai "Euraqua Finance". Nākamajā nedēļā aizsūtījām atpakaļ arī pašu filtru un atteikumu "Inbank līzings" firmai. Vārdu sakot, esam izdarījušas visu, ko no mums šajā gadījumā prasa likums – 14 dienu laikā atteikušies no pakalpojuma un aizsūtījuši atpakaļ nevajadzīgo preci. Un normālā civilizētā valstī ar to arī vajadzētu pietikt,” stāsta Goba.

Firmas izvairās

Tā vietā vairāk nekā mēneša laikā viņas māte saņēmusi vairākus telefona zvanus gan no "Euraqua Finance", gan no Inbank līzinga par to, ka abas firmas negatavojas lauzt noslēgtos līgumus. Tiek meklētas dažādas atrunas, "Euraqua Finance" pat apzināti izvairījusies no atteikuma vēstules saņemšanas (to esot pavisam vienkārši izdarīt, ja mēneša laikā spītīgi ignorē Latvijas pasta atgādinājumus savā pastkastītē).

"Inbank līzinga" pārstāve divreiz zvanījusi Gobas mātei, lai paziņotu, ka šī firma tomēr neuzskata līgumu par lauztu, un prasot, kur ir viņu nauda. “Vārdu sakot, pašlaik vienīgais, ko mēs esam dzirdējuši no abām firmām, ir vairāk vai mazāk maskēti draudi pa telefonu,” atzīst Goba.

Viņa aicina runāt ar pensionāriem, izstāstīt, lai “uz savu galvu” neparaksta līgumus, neiegādājas lielākus pirkumus nepakonsultējušies. “Ja man ar šo izdosies no neapdomīga pirkuma izglābt vismaz vienu pensionāru, uzskatīšu, ka šo rakstīt ir bijis vērts,” piebilst Goba.

Ķīmisks triks

Latvijas Avotu biedrības priekšsēdētājs Edgars Medvedskis "Otkrito! Gazeta" stāsta: “Šādus filtru tirgotājus saucu par blēžiem. Laiku pa laikam viņi aktivizē savu darbību. Agrāk viņi savus pakalpojumus piedāvāja kompānijām, bet tagad pieķērušies klāt neaizsargātākajai sabiedrības daļai. Zinu vairākus gadījumus, kad pensionāri ielīduši lielos parādos, lai iepirktu brīmufiltrus par 400 un pat divreiz vairāk eiro.”

Shēma ir pavisam vienkārša. Vispirms jums piezvana pa telefonu un piedāvā bezmaksas ūdens kvalitātes pārbaudi. Nākamajā dienā pārbaudītājs ar brīnumfiltru klāt, vienā glāzē ielej ūdeni no jūsu virtuves ūdens krāna, bet otrā – līdzpaņemto attīrīto ūdeni.

Un tad seko manipulācijas ar elektroanalizatoru, jūsu ūdens kļūst brūngans ar zaļām nogulsnēm. Tas ir visparastākais triks no skolas fizikas grāmatas – krāna ūdenī elektrolīzes ceļā paliek nogulsnes. Tikai destilētā ūdenī nekas nenotiek, jo tajā nav nekādu minerālvielu.

Un tad seko pārbaudītāja traģiskais izsauciens: “Un jūs šādu ūdeni ar smagajiem metāliem dzerat! Tā taču ir nāve. Tāpēc arī jums ir kuņģa problēmas, slikta dūša un tamlīdzīgas vainas!”

Pamēģiniet minerālūdeni

Un kurš pensionārs nesaskaras ar veselības problēmām? Tā nu senioru pierunā nopirkt dārgo ūdens filtru, lai atbrīvotos teju vai no visām pasaules kaitēm. Te jāpiemin, ka smagie metāli mūsu dzeramajā ūdenī var iekļūt tikai tad, ja kāds tos tīši ieber caurulēs.

Brīnumfiltru tirgotāji ķērušies arī pie jaunas metodes – viņi piedāvā jaunākās paaudzes filtrus ar mineralizatoru, kas pasargā no holeras un prostatīta. Princips – filtrā it kā iegūst destilizētu ūdeni un tam pievieno brīnumainus minerālus.

Visvienkāršākais veids, kā krāpniekus nolikt pie vietas, ir sava krāna ūdens vietā piedāvāt glāzē pārbaudei ieliet minerālūdeni. Ja tas vēl būs Boržomi, analīzes parādīs, ka ūdens kvalitāte ir šausmīgāka nekā Hirosimas atombumba, ironizē Medvedskis.

Brīdina par krāpniekiem

Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča saka: “Valkā bija ieradušies "Euraqua Latvija" pārstāvji, lai ar viltu iegūtu potenciālo pircēju uzticību un pārdotu viņiem pilnīgi nevajadzīgas preces par nesamērīgi lielu cenu. Pārdevējs nestādās priekšā un nesaka, ka zvana no firmas, kas tirgo filtrus, bet cenšas radīt iespaidu, ka zvana no pašvaldības vai ūdensapgādes uzņēmuma, tādēļ arī zvana saņēmējs parasti šo cilvēku pats ataicina pie sevis mājās un ļauj veikt krāna ūdens pārbaudi.”

Firmas pārstāvis parasti veic divus testus, vienu no tiem – ar konduktometru jeb TDS mērītāju, kas mēra šķidruma vadītspēju. Parasti izrādās, ka krāna ūdens satur aptuveni 200 līdz 300 miligramus minerālvielu uz vienu litru, taču ķīmiķis nesaka, tieši kādas minerālvielas tās ir.

“Šis tests nekādos apstākļos neparādīs, vai un cik lielā mērā jūsu dzeramais ūdens ir piesārņots! Šajā brīdī pārdevējs apgalvo, ka tās visas ir kaitīgās vielas, piemēram, svins, turklāt to daudzums pārsniedz pieļaujamo. Tā nav taisnība! Pirmkārt, pieļaujamo minerālvielu daudzums dzeramajā ūdenī ir krietni lielāks, un, otrkārt, minerālvielas mums ir nepieciešamas!” uzsver Markoviča.

Viltība ar destilētu ūdeni

Kā nākamo pārdevējs izspēlē vienkāršu elektrolīzes testu, kuru noteikti ir veicis ikviens 11. klases skolēns. Tā būtība ir šāda – ūdenī ir izšķīdušas minerālvielas, kas ļauj šķidrumam vadīt elektrību. Ja šādā šķidrumā ievieto elektrodus, sākas elektrolīze, kuras gaitā minerālvielas izgulsnējas trauka dibenā.

Iepriekš skaidrajā ūdenī pēkšņi parādās neglītas nogulsnes un pārdevējs ar traģisma pieskaņu balsī paziņo: “Un iedomājieties, to visu jūs dzerat!” Parasti tirgotāja atnestajā ūdens paraugā tas nenotiek, un šo faktu pārdevējs izmanto kā argumentu, ka caur viņu filtru izlaistais ūdens ir veselīgs.

“Arī tā nav taisnība! Tas vienkārši nozīmē, ka izfiltrētais ūdens ir praktiski destilēts un tādēļ ikdienas patēriņam nepiemērots – cilvēkam, kas tādu dzer, agri vai vēlu sāksies veselības problēmas, jo viņš neuzņems organismam nepieciešamās vielas un saslims,” izskaidro Markoviča.

Ventspilī tiek cauri bez soda

Krāpnieki, lai iegūtu uzticību, bieži cenšas uzdoties par kādas valsts iestādes, piemēram, Vides dienesta, pārstāvjiem. Paradokss, bet formāli tas nav pārkāpums, jo Latvijā par vidi atbild iestāde, kuras pilns nosaukums ir Valsts vides dienests (VVD).

Jūlijā šādus tirgoņus aizturēja Ventspils pašvaldības policija, bet saukt viņus pie atbildības nevarēja. Policijas pārstāve Dace Andersone skaidro: “Saņēmām ļoti pretrunīgu informāciju. Piemēram, bija iedzīvotāji, kuri sacīja, ka uzņēmuma pārstāvji ir uzdevušies par Valsts vides dienesta darbiniekiem.” Vēlāk izrādījies, ka tirgoņi nebija uzdevušies par VVD pārstāvjiem, un viņus nesodīja par krāpniecību.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina, ka pircējam divu nedēļu laikā ir tiesības atteikties no preces. Arī Rīgas ūdens pārstāvji atgādina, ka krāna dzeramajam ūdenim nav nekādas vainas.