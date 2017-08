VELUX saulessargs – ērtības, gaisma un optimāla temperatūra

VELUX, jumta logu un to aksesuāru ražotājs ar vairāk nekā 75 gadu pieredzi, par vienu no savas darbības stūrakmeņiem vienmēr ir uzskatījis bēniņu kā dzīves telpas idejas popularizēšanu.

VELUX un Humbolta universitātes kopējais pētījums 2016. gadā pierādīja, ka mājoklī labsajūtai ir svarīgi 5 faktori: labi miega apstākļi, komfortabla iekštelpu temperatūra, pietiekošs dienas gaismas daudzums, svaigs gaiss un mitruma līmenis telpās no 40 līdz 50%. Ja visi šie faktori tiek ievēroti, dzīvot ir ērti, un mājās pavadītais laiks ļauj atgūt spēkus.

Termoregulācija jumtistabā VELUX vienmēr ir bijis svarīgs jautājums. Efektīvs risinājums ir VELUX saulessargs. VELUX saulessargs ir izvietots jumta loga ārpusē, kas aptur saules starus, pirms tie sasnieguši stikla paketi. VELUX saulessargs samazina ienākošā karstuma daudzumu līdz 73%. Tādējādi jumtistabās arī karstā laikā ir komfortabli atrasties, īpaši, ja telpa tiek regulāri vēdināta.

Neļaujot pa dienu uzkarst telpai, kā arī izmantojot jumta loga vēdināšanas funkciju, VELUX saulessargu efekts komforta nodrošināšanā ir iespaidīgs. Jāatceras, ka saulessargs ir vitāli svarīgs, ja jumta logi ir izvietoti dienvidu pusē.

VELUX saulessargs ir unikāls produkts. Tas ne tikai samazina ienākošo karstuma daudzumu, bet arī neaizsedz skatu pa logu, ļaujot baudīt ainavu. Saulessargs ir izgatavots no izturīga tīklveida materiāla. To var uzstādīt jau agrā pavasarī un noņemt tikai rudens otrajā pusē, jo saulessargam nekaitē ne lietus, ne saules stari un vējš, ne citi ārēji faktori. Ziemā saulessargs tiek ievilkts augšējā daļā esošajā kasetē, kur tas var glabāties līdz sezonas sākumam, kad to var atkal izvilkt un uzstādīt ar vienu rokas kustību. Pieejami arī saulessargi ar elektrisko un solāro vadību. Tas ļauj vadīt aksesuāru ar pulti un ir ideāls risinājums, ja jums ir gudrā māja vai jumta logi ir izvietoti ļoti augstu.

VELUX saulessargi pieejami par cenu sākot no 47€. Tie ir piemēroti visiem VELUX jumta logiem un tos var iegādāties pie VELUX dīleriem visā Latvijā, kā arī veluxshop.lv