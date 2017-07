“Pirmkārt, Eiropa virzās uz to, lai vairs netiek veidoti atkritumu poligoni, un arī esošie poligoni nedrīkst paplašināties. Otrkārt, plānots, ka 2030. gadā tikai 7% no atkritumiem, kas tiek ģenerēti mūsu apvidū – Rīgā un 21 novadā, būs ļauts noglabāt. Bez atkritumu dedzināšanas tādi skaitļi neapšaubāmi nav sasniedzami. Direktīvu var izpildīt tikai tad, ja visu, ko drīkst, atšķiro pārstrādei un to, ko var sadedzināt, sadedzina un noglabā pelnus,” skaidro Stirāns.

Viņš uzskata, ka direktīvas prasības ir adekvātas, bet jāsamēro iespējas un iedzīvotāju maksātspēja, taču Latvijā tas ir paveicams. “Atkritumi starp visām izmaksu pozīcijām tik sāpīgi neietekmē iedzīvotāju kopbudžetu. Ja prasības attiecībā uz poligoniem aug, bez šaubām, pieaugs arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs, bet domāju, ka tas būs samērīgi,” spriež Stirāns.

Patlaban atkritumu poligonā "Getliņi" tarifs sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai ir 38 eiro par tonnu, bet Tallinā tie ir 63 eiro par tonnu, Viļņā – 73 eiro. “Lietuvieši maksā gandrīz divreiz augstāku cenu par atkritumiem nekā rīdzinieki,” uzsver Stirāns.

Atbilstoši direktīvas prasībām līdz 2020. gadam jānodrošina, lai poligonos tiek apglabāti 35% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma.

