Kas ir veselīgais igauņu izgudrojums - kama milti

Õhuline kamavaht rummise jõhvikamoosiga maitseb Eesti moodi😊🍧 Retsepti leiad homme blogist! #ev99 #koogikontor #dessert #kamaflour #estonianfood #nationalfood #tasty #sweet #creamy #fluffy #yummy #cranberries #rum #toitjatrend

A post shared by K O O G I K O N T O R (@koogikontor) on Feb 21, 2017 at 12:10am PST