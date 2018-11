Noskaidrota gada pelnošākā sieviete mūzikas industrijā

No 2017. gada jūnija līdz 2018. gada jūnijam - 12 mēnešu periodā, par ko veikti aprēķini -, Perija esot pirms nodokļu nomaksas nopelnījusi 83 miljonus ASV dolāru. Viena no mūzikas industrijas vissmagāk strādājošajām dāmām šajā laikā sniegusi 80 uzstāšanās savas koncertturnejas "Witness: The Tour" ietvaros.

Viena no mūzikas industrijas vissmagāk strādājošajām dāmām šajā laikā sniegusi 80 uzstāšanās savas koncertturnejas "Witness: The Tour" ietvaros. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Krietnu summiņu - 20 miljonus ASV dolāru - ienesusi arī sēdēšana TV talantu šova "American Idol" žūrijā.

Otrā vieta sarakstā ar 80 miljoniem ir mūziķei Teilorei Sviftai, kuras jaunākais albums "Reputation" jau pirmajā nedēļā tika pārdots divos miljonos eksemplāru. Un daudz netrūka, lai Svifta sarakstā būtu pirmajā vietā - vairākas viņas jaunākās koncertturnejas uzstāšanās bijušas ārpus "Forbes" veiktā aprēķinu perioda.

Trešā gada pelnošākā mūzikas industrijas pārstāve - Bejonsa. Viņas kontā sapelnīti 60 miljoni.

Pelnošāko mūzikas industrijas sieviešu saraksts:

1. Keitija Perija - 83 miljoni ASV dolāru

2. Teilore Svifta - 80 miljoni ASV dolāru

3. Bejonsa Noulza - 60 miljoni ASV dolāru

4. Pinka - 52 miljoni ASV dolāru

5. Lady Gaga - 50 miljoni ASV dolāru

6. Dženifera Lopesa - 47 miljoni ASV dolāru

7. Rianna - 37,5 miljoni ASV dolāru

8. Helēna Fišere - 32 miljoni ASV dolāru

9. Selīna Diona - 31 miljons ASV dolāru

10. Britnija Spīrsa - 30 miljoni ASV dolāru