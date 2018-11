Simtgades Labdarības ballē iztirgo gleznas par 13 000 eiro

Tradicionālā Labdarības balle bija viens no gaidītākajiem un skaistākajiem pasākumiem, kas galvaspilsētā tiek rīkots, atzīmējot Latvijas valsts dzimšanas dienu. Šā gada ballē tika svinēta arī Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubileja. Balles iniciators ir Rotary klubs un citas sabiedriskās organizācijas, kas pulcē Latvijas uzņēmējus, inteliģences pārstāvjus un mecenātus.

Balles atklāšanā tika dejota tradicionālā polonēze, kā arī izskanēja koncerts, kurā šogad piedalījās džeza orķestris Mirage Jazz Orchestra diriģenta Laura Amantova vadībā un Stokholmas latviešu koris.

Vakara gaitā sekoja labāko Latvijas mākslinieku Džemmas Skulmes, Helēnas Heinrihsones, Ilzes Avotiņas, kinorežisora Jāņa Streiča, Agijas Jansones, Ilzes Preisas, Jāņa Kalnmaļa, Sarmītes Caunes ziedoto gleznu izsole, kas tradicionāli ir viens no svarīgākajiem notikumiem Labdarības ballē. Balle tiek rīkota ar mērķi atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu un vienlaikus paveikt ko noderīgu Rīgas Latviešu biedrības nama labā. Savukārt kā balles kulminācija bija viesu gājiens pusnaktī ar ziedu klēpjiem pie Brīvības pieminekļa, lai viņi kā pirmie suminātu savas valsts 100. jubileju.

Visaugstāk tika nosolīta Džemmas Skulmes glezna – par 5200 eiro.

Viena no balles organizatorēm – Hotel Gutenbergs īpašniece Mairita Solima – pēc vērienīgās Labdarības balles žurnālam Kas Jauns atklāja, ka šī balle bijusi īpaša ar to, ka lielā pieprasījuma dēļ nācies pārtraukt ielūgumu tirgošanu. Ieejas karšu cena bijusi, sākot no 50 eiro, un plānoto 400 apmeklētāju vietā ballē ieradušies vairāk nekā 700 viesu. „Esmu pateicīga ikvienam, kurš bija šajā pasākumā, un esmu arī patīkami pārsteigta par lielo Labdarības balles apmeklētāju skaitu. Kopumā šajā ballē labdarības mērķiem esam savākuši pietiekami daudz līdzekļu. Par izsolītajām gleznām vien tika ieņemti gandrīz 13 000 eiro. Visaugstāk tika nosolīta Džemmas Skulmes glezna – par 5200 eiro. No šiem ienākumiem māksliniekiem atdodam, kā es saku, pindzeles nodiluma tiesu jeb 10 procentus, par ko viņi paši ir ļoti pateicīgi,” atzina Labdarības balles sirds Mairita Solima.