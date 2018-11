"X faktora" trešajā fināla sērijā šovu pamet divas dāmas

Atklājot vakaru, baltkrieviete Kattie uzbūra īstu mīlestības pasaku uz skatuves, izpildot Eltona Džona dziesmu “Can You Feel the Love Tonight” no anmimācijas filmas “Karalis lauva”. Intars atzīst, ka Aijas komandā Kattie ir pārliecinošs trumpis.

Reinis Straume satricināja skatuvi ar leģendāro dziesmu “Wherever You Go” no romantiskās filmas “Bārs Coyote Ugly”. Žūrija vienbalsīgi novērtēja Reiņa uzstāšanos pozitīvi, uzsverot, ka svarīgākā ir nevis balss, bet gan X faktors. Turklāt, Intars Busulis aicina Reini dibināt savu, cita stila grupu, jo "Double Faced Eels" viņam nepiestāv.

Dzirkstošā Anna Ušakova kāpa uz skatuves ar dzīvespriecīgo dziesmu “Try Everything” no multfilmas “Zootropole”. Šis priekšnesums bija īsts pārbaudījums, kurš, kā apgalvo mentors Reinis Sējāns, ir pārliecināts, ka tas izdevās. Lai arī Anna bija apņēmības pilna ļauties jauniem pārsteigumiem turpmākajās nedēļās, tomēr šis izrādījās pēdējais izaicinājums Annai šovā "X faktors".

Šī vakara “lidojošākā” grupa "Baritoni"izpildīja leģendāro Roja Orbisona dziesmu “Oh, Pretty Woman” no filmas “Jaukā sieviete”.

Reinis norādīja, ka priekšnesumā bija manāmas muzikālas nepilnības, tomēr uzstāšanās ir bijusi emocionāli piesātināta. Aija piezīmēja, ka priekšnesumā viscaur ir jūtams Intara ietekme gan muzikāli, gan ķermeņa valodā un attieksmē, taču Intars to uztver kā komplimentu, jo viņi strādā kā komanda.

Ģimeniskā Laima Dimanta pārsteidza ar neierastu tēlu pavedinošajā dziesmā no filmas “Greja piecdesmit nokrāsas” izpildot Elijas Golding asdziesmu “Love Me Like You Do”. Intars Busulis sprieda, ka “vokāls tev ir ļoti labs, bet priekšnesums bija auksts, ar balsi vien neies cauri, atver vairāk dvēseli.” Bet tieši šis priekšnesums, kad skatītājiem bija iespēja iepazīt dziedātāju no pavisam jaunas dimensijas, lika Laimai pamest šovu.

Meiteņu grupa "Carnelian" šovakar pierādīja, ka viņas ir nevis mazas meitenes, bet gan īstas dāmas, izpildot sievišķīgo dziesmu “Bez puišiem nevar” no filmas “Vajadzīga soliste”. Aija Auškāpa slavē Intaru Busuli par ļoti stratēģisku domāšanu, izvēloties piemērotas dziesmas viņa komandai.

Reinis Sējāns pieteica Robertu Memmēnu ar vārdiem “Tā būs mierpilna, silta un sirsnīga uzstāšanās” un tā patiesi bija, jo Imanta Kalniņa dziesma “Miedziņš sēdi, miedziņš gaida” no filmas “Miedziņš” atmodināja īstenas bērnības atmiņas. Žūrija uzskata, ka uzstāšanās veiksmes atslēga bijusi patiesums, atvērtība un tas, ka Roberts beidzot ielūkojās skatītājam tieši acīs bez briļlu “mūra”.

Didzis Melderis izpildīja dziesmu "You'll be in My Heart” no filmas “Leģenda par Tarzānu”. Aija Auškāpa un Intars Busulis ir vienisprātis, ka šī uzstāšanās bija solis atpakaļ, Intars uzsver, ka Didzim trūkst viegluma, viņš esot pārāk statisks, tādēļ tiek sniegts noderīgs padoms: “Slēdz ārā visu, kas traucē un atveries!”

"Radio Trio" pārsteidza ar jaudīgu emociju virpuli, izpildot Vitnijas Hjūstones dziesmu “Queen of The Night” no filmas “Miessargs”. Aija Auškāpa pārliecinoši novērtē meiteņu sniegumu: “Tie mirkļi, kad es sadzirdu jūsu trio spēku - vienlīdz vibrējošo tembru, es ļoti priecājos! Vakara karalienes tituls viennozīmīgi pienākas jums!”

Kā pēdējie uz skatuves kāpa duets Signe un Jānis, kas uzbūra īstu romanci dziesmā “Come What May” no filmas “Mulenrūža”, taču Reini Sējānu šī uzstāšanos nepārsteidza, jo tā ir bijusi klišejiska dziesmas izvēle. Turklāt Aija piebilda, ka šai dziesmai pietrūka akterimeistarības - izmisuma un kaisles emocijas.

Šī vakara īpašie viesi bija "Jaunais Jāņu Orķestris" ar Juri Kaukuli, kuri izpildīja dziesmu no animācijas filmas “Saule brauca debesīs”, kas ir režisores Rozes Stiebras dāvana Latvijai simtgadē. Juris novēl dalībniekiem: “Vislabāk ir būt sev pašam, pārliecinot tieši ar savu stāstu!”

Šova “X faktors” 2. sezonas 3. finālsērijas šovu uzreiz pameta divi dalībnieki - viszemāko skatītāju vērtējumu ieguva Anna Ušakova, savukārt glābējdziesmu nācās izpildīt Aijas komandas dalībniecēm - Kattie un Laimai Dimantai. Šovu pameta Laima.

Jau nākamajā svētdienā, 11. novembrī par uzvaru cīnīsies vien astoņi pretendenti krāšņā koncertā, kas būs veltīts Latvijas simtgadei. Skaties kanālā TV3 vai klātienē Rīgas Kinostudijā un atbalsti savus favorītus!