Igo nākammēnes ar koncertiem atzīmēs savus 40 gadus uz skatuves

Savus 40 gadus uz skatuves Igo atzīmēs kopā ar tādiem mūziķiem kā Mārtiņš Brauns, Valts Pūce, Jānis Strazds, Aivars Hermanis, Jānis Lūsēns, Uldis Marhilēvičs, Ieva Kerēvica un daudziem citiem.

No 21. līdz 24. novembrim Igo izpildīs četras dažādas koncertprogrammas - "Uguns", "Zeme", "Ūdens" un "Ieelpots". Šo koncertu otrajā daļā apmeklētājus sagaida Igo "zelta repertuārs" - grupu "Remix" un "Līvi" skaņdarbi, hiti no Igo solokarjeras un dziesmas, kas izgājušas cauri gadu desmitiem - jau no septiņdesmito gadu beigām.

Koncertu sērijas noslēgumā Igo uz vienu nakti atjaunos savu leģendāro Liepājas mūzikas klubu “u.t.t”. Mūzikas namā "Daile" uz skatuves kāps "u.t.t." mūziķu pamatsastāvs, kā arī izpildītāji, kas bieži viesojās Igo klubā - Linita Mediņa, Ivo Fomins, Ivars Pētersons, Lietuvā populārais mūziķis Gytis Paškevičius un citi.

Igo par gaidāmajiem notikumiem stāsta: "Savus jubilejas koncertus atzīmēšu kopā ar mūziķiem, kuri bijuši man līdzās atbildīgos dzīves brīžos, uz kuriem paļaujos. Četrdesmit gadi ir liels laika posms, tādēļ nespēšu uzaicināt vēl daudzus, kurus cienu, kuri arī ir bijuši svarīgi manā mūziķa dzīvē. Pateicības vārdus pelnījuši daudzi, arī tie, kuru vairs nav starp mums".