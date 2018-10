Vakars tika atklāts ar Amandas Maržeckas sirdi plosošo, emocionālo un ļoti personisko stāstu, izpildot Kristīnas Agileras dziesmu “Beautiful”, kuru žūrija vienbalsīgi novērtēja ar desmit ballēm, tomēr klausītāji Amandas vēstījumu nesadzirdēja, tādējādi liekot viņai atvadīties no “X faktora” skatuves jau otrajā fināla sērijā.

Mīlestības pilno un rotaļīgo Raimonda Paula hitu “Ai, dundur” izpildīja Signe un Jānis, radot uz skatuves īstenu retro mūziklu. Žūrija uzsvēra, ka šis ir nevien muzikāls, bet arī acij baudāms priekšnesums. Dueta mentors Intars Busulis bija patiesi pārsteigts par uzstāšanos, jo dalībnieki sevi esot pamatīgi salauzuši.

Kattie uz skatuves kāpa ar izpildītājas Pink dziesmu “What About Us”, pēc kuras Reinis Sējāns atzina, ka Kattie ir patiesi spēcīga balss un ar šāda veida dziesmām viņa veiksmīgi tiek galā, tādēļ turpmāk Reinis sagaida kādus jaunus izaicinājumus. Mentore Aija Auškāpa apstiprināja, ka Kattie ir radījusi īstu mākslas darbu.

Reinis Straume izpildīja "Maroon 5" dziesmu “Moves Like Jagger”, kuru kritiski novērtēja gan Reinis Sējāns, gan Intars Busulis, uzsverot, ka uz skatuves varēja būt vien dejotāji, taču Aija oponēja, ka Reinis ir centīgākais dalībnieks viņas komandā un tādēļ pelnījis uzslavas.

Anna Ušakova pārsteidza ar Adeles smeldzīgo dziesmu “Hello”, pēc kuras Reinis atzina, ka šī dziesma prasa dzelzs nervus un Anna ir veiksmīgi tikusi galā ar šo izaicinājumu.

Atraktīvā meiteņu grupa "Carnelian" uz skatuves kāpa ar "Spice Girls" leģendāro dziesmu “Wannabe”, radot īstu salidojuma sajūtu, kuru uzstāšanos Aija atzina par pārāk skolniecisku, tomēr Intars ir pārliecināts, ka dziesmas izvēle ir bijusi īstā un tā patiesi ir ļāvusi ieraudzīt meitenes jaunā gaismā.

Didzis Melderis izpildīja Dona dziesmu “Pašā ielas galā” - žūrija paziņoja, ka Didzis pat ir pārspējis Donu, piešķiļot dziesmai vīrišķīgu jaudu un īpašu degsmi.

Roberts Memmēns aicināja doties roķīgā lidojumā izpildītāja Lenija Kravica dziesmā “Fly Away”, tomēr pēc priekšnesuma Aija komentēja, ka tas viņu nav aizrāvis, jo dziesma pieprasa zināmu pieredzi, taču mentors Reinis stāsta, ka šis ir bijis eksperiments, kurš izrādījies patiesi veiksmīgs, kam piekrīt arī Intars.

"Radio Trio" izpildīja Maikla Džeksona un Džastina Timberleika dziesmu “Love Never Felt So Good”, līmeni atzinīgi novērtēja Reinis Sējāns, turklāt priekšnesums pārsteidza pat pašu mentoru, tomēr žūrija bija vienisprātis, ka meitenēm būtu uzcītīgāk jāpiestrādā pie dejām.

Laima Dimanta apbūra skatītājus ar Stīvija Vondera dziesmu “Isn’t She Lovely”, kuru Aija atzina par dziesmu, kas radīta ar īstu mīlestību.

Vakara noslēgumā par saldāko priekšnesumu parūpējās grupa "Baritoni", izpildot "Take That" dziesmu “How Deep is Your Love”. Reinis to uzskatīja par nekaunīgu, tomēr pārdomātu gājienu no Intara puses, jo dziesma ļoti atbilst puišu tēlam.

Šova “X faktors” 2. sezonas 2. finālsērijas vājākie dalībnieki izrādījās Roberts Memmēns un Amanda Maržecka, kurai glābējdziesmu nācās izpildīt jau otro reizi uz šova skatuves. Gala lēmumu nācās pieņemt mentoram Reinim, kurš mājās nosūtīja Amandu Maržecku.

Jau nākamajā svētdienā, 4. novembrī, par uzvaru cīnīsies 10 pretendenti, kas izpildīs dziesmas no kino filmām un mūzikliem.