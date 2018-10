Žurnālam "Kas Jauns" Madara atzīst, ka šis rudens viņu kuplajā ģimenē ir krietni atšķirīgs no iepriekšējiem. „Mūsu ģimenes rudens ir ļoti krāšņs un saulains, bet no iepriekšējiem atšķiras ar to, ka ir sācies ar jaunām vēsmām – vecākais dēls sācis iet skolā. Cenšamies pielāgoties jaunajiem apstākļiem un nu jau jūtam, ka esam iegājuši jaunajā ritmā,” pastāsta trīs bērnu māmiņa.

„Visgrūtāk pierast bija pie tā, ka dēlam tagad ir mājasdarbi. Šķiet, ka kaut kādā ziņā esi atmests atpakaļ laikā un atkal nonācis skolas vidē,” pasmaida Madara.

„Tagad ģimenē mēs dzīvojam līdzi mūsu pirmklasnieka izjūtām. Pagaidām gan vēl ir tāds adaptācijas periods, bet nu palēnām jau aprodam.”