Vēl tikai šovakar mūziķi var pieteikt savu dziesmu "Supernovai"

Konkursa "Supernova 2019" uzvarētājs iegūs iespēju uzstāties 64.starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā - vienā no pasaules lielākajiem televīzijas tiešraides šoviem, ko šogad vēroja 186 miljoni skatītāju Eiropā un visā pasaulē.

"Supernovas" piektajā sezonā veiktas vairākas būtiskas izmaiņas konkursa nolikumā, kas skar gan autorus un dziesmu iesniegšanu, gan izpildītājus. "Šogad konkursā piedalīties varēs arī jaunāki autori un izpildītāji - šajā sezonā "Supernovai" pieteikties var jau no 16 gadu vecuma. Par to daudz diskutējām, un bija dažādi argumenti par un pret, tomēr uzskatām, ka kopumā konkurss no tā varētu iegūt," norādīja konkursa producente Ilze Jansone.

Līdz ar to, šogad no 16 gadu vecuma konkursā varēs piedalīties gan autori, gan izpildītāji, gan producenti.

Pirmā žūrija, kas vērtēs iesniegtās dziesmas, zinot tikai to nosaukumus, bet nezinot ne autorus, ne producentus, ne izpildītājus, šajā sezonā būs veidota no Latvijas vadošo radio staciju pārstāvjiem.

Viens no konkursa "Supernova" mērķiem ir veicināt Latvijas autoru, producentu un izpildītāju eksportspēju, kā arī sadarbību ar ārvalstu producentiem un autoriem. Arī nākamajā sezonā konkursā notiks sadarbība ar vienu no pasaulē lielākajām mūzikas ierakstu kompānijām "Universal Music Group".

Tāpat konkursa mērķis ir palīdzēt augt un attīstīties nozarei kopumā. Tāpēc saglabāta iespēja ārvalstu producentiem un autoriem piedalīties dziesmu tapšanā. Nolikums paredz, ka ārvalstu pilsoņi var būt kā izpildītāji grupas sastāvā, tā solisti.

Būtiskas izmaiņas ir arī dziesmu iesniegšanas kārtībā - nolikumā minēts, ka dziesmai jābūt profesionāli ierakstītai un maksimāli jāreprezentē autoru ideja. Iekļūstot nākamajā atlases kārtā, izmaiņas ir pieļaujamas, taču konkursa organizatori patur tiesības neizskatīt "nevīžīgi ierakstītas demo versijas".