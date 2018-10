Robija Viljamsa sievai bijis bail, ka meita Tedija karaliskajās kāzās varētu novilkt sev drēbes

Aktrise Aīda Fīlda (39) TV šovā „Good Morning Britain” atzinusi, ka vecākā atvase Teodora, ko ģimene mīļi dēvē par Tediju, esot izteikta tēta meita, līdz ar to sabiedrībā no viņas iespējams sagaidīt visu. Tas viņu darījis īpaši bažīgu princeses Eiženijas kāzās, kuru norisei līdzi sekoja TV kameras un fotoreportieri no visas pasaules. „Viņa ir Viljamsa kopija, tāpēc jebkurā brīdī varēja ņemt un novilkt sev drēbes,” TV intervijā pārdomās dalījusies Aīda Fīlda.

„Es [kāzās] biju ļoti emocionāla. Šis bija tik liels pasākums un tik liels notikums, un viņa to apzinājās. Es biju tik lepna par meitu.”

Aktrise Aīda Fīlda TV šovā „Good Morning Britain”. (Foto: Vida Press)

Turklāt vecākā no Robija Viljamsa un Aīdas Fīldas trim bērniem bijusi tik aizņemta ar notiekušo, ka nav ievērojusi pasākumā pat savu mammu!

„Kad viņa automašīnā brauca prom [kopā ar citiem bērniem] un māja ar roku, mēs abas ar manu mammu saucām „Tedija!”, un viņa vārda vistiešākajā nozīmē mūs noignorēja. Viņa bija pārāk aizņemta, mājot faniem. Viņa jutās kā savā elementā, mājot pūlim!”

Tedija Viljamsa un princese Šarlote kāzās šķita tik līdzīgās kā māsas. (Foto: Vida Press)

„Viņa bija īsts sapnis. Es tik ļoti lepojos. Kad viņa devās līdz altārim, viņa nezināja, kur es stāvēšu. Viņa mani pamanīja un šķelmīgi pasmaidīja. Es kļuvu tik emocionāla. Tas bija tik liels pasākums un tik liels notikums ikvienam no mums. Viņa to apzinājās, un es ar meitu tik neizsakāmi lepojos.”

„Es domāju, ka viņa uztrauksies, bet itin nemaz! Viņa notiekošo uztvēra ļoti nopietni. Tedija ir bērns, kurš ļoti labi uzvedas, bet tu nekad nevari būt droša, ka bērns kaut ko pēkšņi neizspēlēs.”

Aīda Fīlda ārkārtīgi lepojās ar savu meitu un viņas labo uzvedību pirnceses Eiženijas kāzās. (Foto: Vida Press)

Aīdas Fīldas un Robija Viljamsa ģimenē aug arī četrus gadus vecs dēls Čārlijs, savukārt pirms mēneša ar surogātmātes palīdzību pasaulē nākusi viņu trešā atvase – meitiņa Koko.

Tedijas vārds pēc kāzām nonāca plašsaziņas līdzekļu virsrakstos, jo pildot līgavas māsas pienākumus, mazā Viljamsa apvaicājusies līgavas mammai Jorkas hercogienei Sārai Fērgusonei, vai viņa ir karaliene.

Kad Fērgusone atbildējusi, ka nav, Tedija vaicājusi, vai viņa ir princese. Tam Jorkas hercogiene tomēr piekritusi, ka ir.

