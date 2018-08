“Galā Galante” koncertā bija unikāla iespēja uz vienas skatuves dzirdēt mūziķu un izpildītāju zvaigžņu sastāvu: Latvijas Nacionālās operas solistus, kas iemantojuši gan profesionālu mūzikas kritiķu, gan klausītāju atzinību – Raimondu Bramani, Mihailu Čuļpajevu un Juri Vizbuli, kuri apvienojuši savas balsis un harizmu muzikālā apvienībā – Tenoru trio; izcilo Latvijas kontrtenoru Sergeju Jēgeru, asprātīgo un harizmātisko Intaru Busuli un, protams, pašu Inesi Galanti, kā arī visā pasaulē iecienīto mecosoprānu no Krievijas – Oļesju Petrovu un leģendāro Krievijas džeza pianistu Daniilu Krāmeru.

Kā īpašais viesis festivāla noslēguma koncertā uzstājās pazīstamais itāļu dziedātājs – Džovanni Kostello, kā arī mākslinieciskais baritons no Austrijas – Martins Ahrainers.

Neticama šarma un apburošas balss īpašnieks Kostello, visas pasaules klausītāju mīlulis un sieviešu siržu iekarotājs, savā neatkārtojamajā manierē izpildīja pazīstamus itāļu hitus un balādes, sākot ar Karūzo līdz pat Čelentāno skaņdarbiem.

Savukārt Vīnes operas solista Martina Ahrainera uzstāšanās festivālā bija jaunatklājums latviešu klausītājiem. “Martins spēj izdziedāt gan pašas zemākās, gan pašas augstākās notis savā diapazonā, turklāt viņš to dara ļoti profesionāli, izsmalcināti un filigrāni,” tā par austriešu baritona vokālajām spējām raksta viens no ASV lielākajiem laikrakstiem “The New York Times”.

Festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" Galā koncertā netrūka arī sabiedrībā pazīstamu ļaužu - mākslinieku sniegumu baudīja arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu.

Kā ierasts, pēc festivāla lūgtie viesi pulcējās arī noslēguma "afterparty", kur varēja saskandināt glāzes ar festivāla saimnieci Inesi Galanti.