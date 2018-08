Par to, ka Holivudas aktrise Dženifera Anistone varētu būt stāvoklī, tikai slēpj to no sabiedrības, aktrises otrās laulības laikā baumots teju katru otro mēnesi. Tiklīdz Anistonei pamanīts apaļīgāks vēderiņš vai vīrs, pozējot fotogrāfijām, uzlicis roku uz sievas vēdera, sabiedrība kā apmāta prognozēja, ka Anistone noteikti ir bērniņa gaidībās. Kad šīs baumas kārtējo reizi izrādījās nepatiesas, visi atkal metās diskutēt par to, kāpēc aktrisei nav bērnu.

Ikreiz, kad Anistonei manīts apaļīgāks vēderiņš vai viņa pielikusi roku pie tā, parādās baumas, ka aktrise beidzot ir stāvoklī. Kad šīs tenkas kārtējo reizi nepastiprinās daļa sabiedrības paliek nikna un sāk diskutēt, kāpēc gan aktrisei nav bērnu. (Foto: Vida Press)

Jaunākajā intervijā, ko Dženifera Anistone sniegusi žurnāla „InStyle” reportierei un labai draudzenei, aktrise atzīst, kāda ir patiesība par viņai piedēvētajiem romāniem un plāniem par mazuli.

„Tas ir neprāts,” intervijā savai draudzenei Mollijai Maknīrnijai norāda 49 gadus vecā Holivudas zvaigzne. „Cilvēki aplami uzskata ‘Džena nevar noturēt vīrieti’ vai ‘Džena nevēlas bērnu, jo ir egoistiska un apmāta tikai ar karjeru’. Vai arī saka, ka esmu skumja un izmisusi [jo nav bērna].”

Lielākoties Dženifera par baumām par savu privāto dzīvi tikai pasmejas. (Foto: Vida Press)

„Pirmkārt, visu cieņu, bet es neesmu izmisusi. Otrkārt, tie ir neapdomīgi pieņēmumi. Neviens nezina, kas notiek aiz aizvērtām durvīm. Neviens neaizdomājas, cik aizvainojoši tas varētu būt manam partnerim vai man. Viņi nezina, ko esmu piedzīvojusi medicīniski vai emocionāli. Aizvien pastāv sabiedrības spiediens, ka visām sievietēm jābūt mātēm, un, ja viņas tādas nav, viņas uzskata par otršķirīgām. Varbūt mans mērķis uz šīs planētas nav radīt pēcnācējus? Varbūt man ir lemtas citas lietas, kas paveicamas?”

Dženifera Anistone, kura savus suņus dēvē par „saviem mazuļiem”, baumas par savu privāto dzīvi pielīdzina „ātrajām uzkodām”.

„Lielākoties es spēju lasīt un smieties par smieklīgajiem virsrakstiem, jo tie kļūst aizvien absurdāki un absurdāki,” aktrise izsakās par nebeidzamo baumu lērumu.

„Manuprāt viņi savā veidā baro sabiedrību ar to, ko tā vēlas lasīt. Taču es koncentrējos uz savu darbu, draugiem, mājdzīvniekiem un to, kā mēs varētu padarīt pasauli labāku. Tas pārējais ir kā nenozīmīgas ātrās uzkodas.”