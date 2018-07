Miljonāri Irēnu Pulkinenu pierunā nogriezt matus

Posusies košzaļā latviešu dizaineres Sintijas Šustiņas darinātā kostīmā, jaunajā tēlā Irēna Pulkinena aizvadītajā nedēļā ieradās uz dziedātājas Laimas Vaikules festivāla atklāšanu Dzintaru koncertzālē.

Paziņas un draugi par miljonāres pārvērtībām bija nudien pārsteigti, daudzi viņai veltīja komplimentus par stilīgo griezumu un priecājās, ka jaunā frizūra viņai piestāv.

Tā miljonāre izskatījās 2008. gada vasarā. Irēnas Pulkinenas garie rudie mati bija viņas atpazīstamības zīme vairākus gadu desmitus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Irēna atklāja, ka matu nogriešana viņai pašai bijusi negaidīts notikums. Izrādās, ka Latvijas Radio žurnāliste Māra Eglīte, kas jau daudzus gadus Pulkinenai ir tuva draudzene, sarīkojusi viņai pārsteigumu.

„Viņa mani pierakstīja frizētavā pie savas vedeklas, kas ir friziere. Māra vedeklai bija teikusi, lai pierunā mani nogriezt īsākus matus, un es arī šai idejai nepretojos.

Jau iepriekš pati biju par to domājusi, bet līdz šim neviens no maniem uzticamajiem frizieriem nedz Latvijā, nedz Spānijā nebija gatavs to izdarīt. Tagad esmu ļoti apmierināta, jo jaunais griezums man ļoti patīk,” bilda Pulkinena.