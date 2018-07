Kas ir Bernāls, ko Zāmuele iemainīja pret Latvijas bagātāko cilvēku Oļegu Fiļu?

Glauni auto, ekskluzīvas rotas un tērpi, pārticība un luksusa dzīve, nekādu problēmu uzņēmējdarbībā… – tāda pārliecība radās, vērojot Latvijas bagātākā cilvēka, kura īpašumu vērtība tiek lēsta uz vismaz 300 miljiem eiro, Oļega Fiļa nu jau bijušās sievas Santas Kristiānas Zāmueles pēdējo gadu dzīvi.

Tas viss ilga līdz šā gada pavasarim, kad tika šķirta Santas laulība ar Oļegu. Nu Santa Kristiāna laiku pavadot kopā ar Deividu Alanu Bernālu II, medijos parādījušies arī vēstījumi, ka ar Bernālu iepazīstināti esot arī Zāmueles vecāki.

Deivids Alans Bernāls II (pa kreisi) ar bijušo kompanjonu Robertu Vīkliju glamūrīgā pasākumā iepozējot ar aktrisi Emīliju Ratajkovsku. (Foto: Vida Press)

Zāmueles dubultā dzīve

Pēc laulības izjukšanas policijā ar iesniegumiem vērsās kā Zāmuele, tā Fiļs, un pagaidām nav īstas skaidrības, kā viņu finanšu attiecības tiks sakārtotas un vai maz tiks sakārtotas. Tas gan ir skaidrs, ka Zāmueles laulības iziršanā nozīmīga loma ir uzņēmējam Deividam Bernālam no ASV, ar kuru pēc laulības šķiršanas Zāmuele, kas nu esot pārcēlusies uz dzīvi ASV, ik pa laikam parādās soctīklu bildēs.

Pirms dažiem mēnešiem, šķīries no Zāmueles, ekskluzīvā intervijā žurnālam "Kas Jauns" Fiļs saistībā par bijušo sievu un Bernālu atzina: „Šobrīd ir skaidrs, ka tur bija izveidojušās citas, jaunas attiecības. Cik ilgas tās bija, nezinu. Un tas mani mulsina vēl vairāk. Par šīm attiecībām uzzināju no Santas draugiem. Sākumā nespēju noticēt vai negribēju noticēt, bet tad parādījās arvien jauni un jauni fakti, informācija, arī dažādas fotogrāfijas. Es tiešām nevēlos par to runāt sīkāk, man tas ir ļoti sāpīgi un nepatīkami. Un nav patīkami redzēt šādās fotogrāfijās tevis paša emocionālos brīžos pasniegtās dāvanas, taču apskāvieni jau ir ar citu vīrieti. Es esmu tikai vīrietis, nu jau bijušais vīrs, tēvs. Arī baņķieriem ir emocijas.”

Santai Kristiānai Zāmuelei pēdējos gados ļoti simpatizē pārticis dzīvesveids. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kā biznesā sokas Bernālam?

Bernāls visplašāk zināms kā viens no dibinātājiem un vadītājiem uzņēmumā "Coastal Luxury Management" (CLM), kas organizē vīna svētkus un pārvalda vairākus restorānus Kalifornijā. Viņš ir viens no dibinātājiem un vadītājiem vēl vairākiem uzņēmumiem un pasākumiem, piemēram, Pacific Tweed, Name Vesel, Restaurant 1833, Pebble Beach Food & Wine festival, Faith & Flower, alusdarītavai Cannery Row.

Cik atrodams publiski pieejamās datu bāzēs, Bernāls ir iesaistīts tiesvedības procesā pret savu agrāko biznesa partneri Robertu Vīkliju. 2014. gadā Vīklija izvirzītajā apsūdzībā Bernāla partneris, Hammer Holdings vadītājs un investors Čārlzs Benks no Vīklija iegādājās CLM daļas. Taču Benks saskaņā ar tiesvedības materiāliem nav samaksājis pilnu darījuma summu – 450 tūkstošus ASV dolāru, bet tikai 200 tūkstošus dolāru. Tajā pašā laikā Benks iesniedza pretprasību, ka Bernāla bijušais partneris Vīklijs ir centies izveidot kriminālu darījumu shēmu ar nekustamo īpašumu aģenti Sindiju Trešu, restorāna Faith & Flower līdzīpašnieci, lai kopā ar CLM sagrābtu pilnīgu kontroli pār restorānu. 2015. gada sākumā tiesa lēma par labu Bernālam. Tiesas rezultātā CLM paturēja kontroli pār restorānu Faith & Flower, taču tiesvedības darbi joprojām turpinās.

Pieteikts bankrots; iztukšoti konti?

Tā paša gada 13. martā restorāna Faith & Flower līdzīpašniece Treša iesniedza tiesā prasību pret Bernālu un CLM, norādot, ka Bernāls neesot spējīgs vadīt restorānu, jo restorāns nepilda savas finansiālās saistības ar darbiniekiem. Tāpat Bernāls tiek vainots sistemātiskā restorāna Faith & Flower bankas kontu tukšošanā, tērējot restorāna līdzekļus saviem personīgajiem mērķiem – ceļošanai un izklaidei.

43 Foto Mirkļi no Oļega Fiļa un viņa sievas Santas Zāmueles dzīves +39

Cits uzņēmums – ekskluzīvu apģērbu veikals Pacific Tweed –, kā daļējs īpašnieks ir Bernāls, savukārt ir pieteicis bankrotu, jo nav spējis izpildīt nomas saistības pret iznomātāju – Carmel Valley Partners iepirkšanās centrā The Crossroads. Saskaņā ar materiāliem Pacific Tweed parāds iepirkšanās centram esot 1 366 640,4 ASV dolārus liels. Bankrota pieteikuma dokumentos atrodams, ka Pacific Tweed bijusi strauja pārdošanas rādītāju lejupslīde – piemēram, 2010. gadā uzņēmuma pārdošanas apjoms bija tikai 857 607 ASV dolāri, kurpretīt gadu iepriekš – 2009. gadā – tie bija 1 641 333 ASV dolārus lieli. 20 lielākajiem kreditoriem Pacific Tweed ir parādā aptuveni 327 tūkstošus ASV dolāru, šajā summā gan nav iekļauti mazākie kreditori.