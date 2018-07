FOTO: Vaikules festivāls noslēdzas ar vērienu - uz skatuves pats Kirkorovs un citas zvaigznes

#ФилиппКиркоров и #ЛаймаВайкуле репетируют в Юрмале #laimavaikule #kirkorov #laimavaikulejurmalarendezvous #лаймаюрмаларандеву

A post shared by журнал Открыто! (@otkrito.lv) on Jul 21, 2018 at 7:02am PDT