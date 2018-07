Savas "mūžīgās jaunības noslēpumu" dziedātāja un aktrise, kas šovbiznesa slavas zenītā ir jau vairāk nekā pusgadsimtu, atklājusi intervijā TV raidījumam "Today".

"Es nedzeru, nesmēķēju un nelietoju narkotikas," tā apgalvo prestižo balvu "Oskara", "Emmy" un "Grammy" ieguvēja Šēra. "Un no nosauktā nekad neko neesmu pamēģinājusi!"

"Es sportoju, pareizi ēdu, ja vien neskaita šokolādi, no kuras nespēju atteikties. Lūk, tāds arī viss mans noslēpums!" lepojas šovbiznesa veterāne, kas slavu ieguva 1965. gadā, kopā ar toreizējo vīru Soniju iedziedot nu jau leģendāro hitu "I Got You Babe".

"Nu, vēl var piebilst, ka vienmēr esmu strādājusi," tā viņa. Kā redzams, Šēra joprojām turpina filmēties. Un arī dziedāšanu pie malas nav metusi - pat gatavojas jaunai koncertturnejai un Brodvejas mūzikla "The Cher Show" pirmizrādei. Mūziklā viņa atveidos pati sevi, tur tiks stāstīts par viņas dzīvi un varēs dzirdēt 35 no Šēras slavenākajām dziesmām.