Krimināldrāma Garančas koncerta aizkulisēs - krāpjas ar biļetēm un piekauj žurnālisti

Uz operdīvas koncertu tirgo nederīgus ielūgumus, apsardze un policija aiztur biļešu tirgoņus, spekulanta kompanjone vardarbīgi uzbrūk žurnālistei... Tādi spraigi notikumi šomēnes norisinājušies pie Dzintaru koncertzāles ieejas, raksta žurnāls "Kas Jauns".

Pasaulslavenas operzvaigznes, smalka publika

Bijušais Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars, miljonārs un mecenāts Jānis Zuzāns, Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni, eksprezidents Valdis Zatlers ar bijušo pirmo lēdiju Lilitu Zatleri, ekspremjers Valdis Birkavs, miljonāru Kolu pāris, bijušais Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis un neskaitāmi citi sabiedrībā pazīstami cilvēki 9. jūlija vakarā straumēm vien plūda uz Dzintaru koncertzāli, lai izbaudītu unikālu notikumu – koncertu, kurā uzstājās trīs pasaules operas zvaigznes – Elīna Garanča, Olga Peretjatko un Dmitro Popovs.

„Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents būs izcilais diriģents Karels Marks Šišons. Tā programmā tiks iekļauti skaistākie operu dueti un ārijas. Visai droši var solīt, ka dzirdēsim arī Leo Delība Ziedu duetu: kad Elīna Garanča un Olga Peretjatko 2014. gada 14. jūlijā to dziedāja Parīzē, viņu balsīs sajūsmināti klausījās miljoniem televīzijas skatītāju visā pasaulē un milzu pūlis klātienē pie Eifeļa torņa!” pirms lielā notikuma, uz ko biļetes internetā un kasē pie Dzintaru koncertzāles bija nopērkamas cenu amplitūdā no 60 līdz 200 eiro, solīja koncerta organizatori.

Pensionāri neielaiž it kā viltota ielūguma dēļ

Bija atskanējis jau trešais zvans, kas signalizēja par koncerta sākšanos un beidzamo brīdi skatītājiem ieņemt vietas zālē, kad pie ieejas steidzās kāda kundze gados. Viņa biļešu kontrolei bija uzrādījusi nevis drukātu biļeti, bet ielūgumu ar sēdvietu 15. rindā. Sievietei koncertzāles darbinieki paziņoja, ka ar ielūgumu šajā koncertā viņa diemžēl iekļūt nevar.

Blakus esošie apsardzes darbinieki noskaidroja, ka sieviete ielūgumu, kas paredzēts īpašajiem viesiem bez maksas, iegādājusies par izdevīgu cenu no kāda vīrieša uz ielas, kas grozījies turpat blakus Dzintaru koncertzāles kasei. Divi apsargi, paņēmuši no koncertzāles teritorijā neielaistās kundzes nederīgo ielūgumu, acumirklī metās laukā pa vārtiem meklēt tā pārdevēju, kuru turpat arī aizturēja, pie viņa atrodot somu, kurā izrādījās vēl krietns daudzums koncerta ieejas karšu. Ielūguma pārdevējs tika nosēdināts uz soliņa pie koncertzāles žoga, apsargi izsauca policiju, un koncertā neielaistā kundze solīja sagaidīt likumsargus, lai ziņotu par notikušo.

Drīz pie sievietes pienāca gaišmataina dāma, kas vēl pirms brīža arī garāmgājējiem bija piedāvājusi par izdevīgu cenu tikt uz operzvaigžņu koncertu, un atdeva viņai velti iztērētos 35 eiro.

„Pie ieejas paziņoja, ka man ir viltota biļete. To viņiem atdevu, bet naudu, par laimi, atguvu – to man atdeva gaišmatainā kundze, kas arī tagad tepat riņķī grozās. Viņi abi darbojas te kopā,” žurnālam "Kas Jauns" atklājusi Nellijas kundze, piebilstot: „Tagad gaidīšu policiju. Redzēs, ko darīs, saņems viņus ciet vai palaidīs. Man tiešām šie te riebjas.”

"Biļetes līdz šim bija gluži tādas kā oficiālās biļetes, un iepriekš nekādu problēmu ar iekļūšanu nebija. Šī reize, kad nopirku ielūgumu, ir pirmā,” atzīst jūrmalniece Nellija, kas koncertu tā arī neredzēja. (Foto: Aculiecinieka)

„Tepat blakus dzīvoju un vienmēr nāku uz koncertiem Dzintaru koncertzālē. Jau citkārt esmu kases darbiniecēm teikusi: „Nu pasakiet taču koncertzāles direktoram Guntaram Ķirsim, ka šie divi tipi spekulē ar biļetēm.” Kasē man atbildēja: „Mēs visi to zinām, un Ķirsis arī to zina. Viņu tas netraucē.” Spriežu, ka tur visa tā darbība ir saskaņota. Visticamāk, tas ir nodokļu jautājums. Es jau gadiem pie šiem spekulantiem esmu biļetes pirkusi, viņi te staigā no rīta līdz vakaram, paši nāk klāt, uzplijas. Biļetes līdz šim bija gluži tādas kā oficiālās biļetes, un iepriekš nekādu problēmu ar iekļūšanu nebija. Šī reize, kad nopirku ielūgumu, ir pirmā,” atzīst jūrmalniece Nellija.

Satrakojusies kompanjone fiziski izrēķinās ar fotografētāju

Kamēr aizturētais biļešu tirgotājs norimis sēdēja apsargu uzraudzībā, klāt piesteidzās viņa gaišmatainā kompanjone, kas izskatījās satraukusies un agresīvi noskaņota. Viņa kareivīgi sniedza savu mobilo telefonu apsargiem, lai tie parunā ar sazvanīto cilvēku un atlaiž aizturēto. Apsargi atteicās ņemt telefonu, sakot, ka šī lieta jārisina policijai. Pēc mirkļa sieviete centās sagrābt uz sola nolikto somu, kura, kā iepriekš teica apsargi, esot pilna ar viltotām biļetēm. Apsargi somu satvēra un neatdeva. Sieviete satvert somu centās vēl pāris reižu, runādama aizskarošā tonī ar apsargiem.

Aizturētā biļešu tirgotāja kompanjone kareivīgi sniedza savu mobilo telefonu apsargiem, lai tie parunā ar sazvanīto cilvēku un atlaiž aizturēto. Apsargi atteicās ņemt telefonu, sakot, ka šī lieta jārisina policijai. (Foto: Aculiecinieka)

Apkārt bija sanākuši vairāki garāmgājēji, kas vēroja traci. Uz sarkana velosipēda piebrauca kāds vīrietis rozā kreklā, piesēda uz blakus sola, tuvumā aizturētajam biļešu tirgotājam un apsargiem. Gaišmatainā dāma pēc neveiksmīgām pārrunām un centieniem dabūt aizturētā kolēģa somu, apsēdās viņam līdzās. Pēkšņi vīrietis rozā kreklā sāka izteikt pretenzijas netālu esošajai preses pārstāvei, kura ar mobilā telefona kameru fotografēja aizturēto vīrieti un viņa somu. Vīrietis paziņoja, ka aizliedz sevi fotografēt, lai gan viņa virzienā kamera nemaz nebija vērsta. Tajā mirklī gaišmatainā sieviete uzklupa žurnālistei, izraujot viņai no rokām mobilo telefonu un draudot izdzēst pirms mirkļa tapušos fotouzņēmumus.

Agresīvi kliedzot un saukājot žurnālisti rupjos vārdos krievu valodā, sieviete sāka darboties ar viņas mobilo telefonu. Preses pārstāves centieni atgūt telefonu bija neveiksmīgi, jo sievietei priekšā aizstājās tas pats vīrietis rozā kreklā, kurš sāka viņu ar rokām grūstīt, lai nepielaistu klāt sievietei. Šo cīniņu, kurā abas personas skaļi un rupji uz žurnālisti kliedza, vēroja diezgan daudzi cilvēki, un daži no viņiem centās nomierināt uzbrucējus, pieprasot izbeigt grūstīšanos un atdot atpakaļ telefonu.

Saprotot, ka biļešu tirgotāju aizturējušie apsargi nevar īsti atkāpties no sava aizturētā, žurnāliste pavirzījās tuvāk Dzintaru koncertzāles ieejai, kur stāvēja citi apsardzes darbinieki, skaļi sauca, lai apsardze nāk palīgā. Uz brīdi viņai izdevās pasprukt malā no vīrieša rozā kreklā un pietuvoties sievietei. Stiepjot rokas pēc sava telefona, žurnāliste pēkšņi saņēma no pretinieces belzienu ar dūri pa labo aci. Tajā brīdī viens no apsargiem, kas bija aizturējuši vīrieti, izrāva gaišmatainajai sievietei no augšup izstieptās rokas žurnālistes telefonu un atdeva to īpašniecei. Nu jau policijas darbinieku ierašanos gaidīja ne tikai apsargi ar aizturēto vīrieti un piekrāptā biļešu pircēja, bet arī incidentā uzbrukumu piedzīvojusī žurnāliste, kurai pat nācās doties uz slimnīcu, jo bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Ierodas policija

Notikuma vietā ieradās gan Jūrmalas pašvaldības policijas patruļa, gan divas Valsts policijas ekipāžas, kas vispirms centās sarunu ceļā nomierināt satrakojušās personas un pēc tam iztaujāja cietušos un pieņēma iesniegumus un paskaidrojumus no iesaistītajiem.

Notikuma vietā ieradās gan Jūrmalas pašvaldības policijas patruļa, gan divas Valsts policijas ekipāžas. (Foto: Aculiecinieka)

Nu policijai jāķeras pie izmeklēšanas un jāgūst atbilde uz daudziem jautājumiem – kur ielu tirgotāji ņem biļetes un ielūgumus, kurus, kā noprotams, visai bagātīgā daudzumā regulāri pārdod par zemāku cenu? Kas ir ietirgoto līdzekļu patiesais labuma guvējs? Vai un cik nodokļu naudas aiziet garām valsts kasei? Vai un kāpēc Dzintaru koncertzāles vadība pieļauj šādu nelikumīgu tirdzniecību, un kā tas nākas, ka jau gadiem tās pašas personas netraucēti andelējas teju pie pašiem ieejas vārtiem pasākumu norises vietā, kur uz prestižākajiem pasākumiem biļešu cenas mērāmas pat vairākos simtos eiro par vienu sēdvietu?

Pat eksprezidents Valdis Zatlers bija izbrīnīts, redzot, ka pie ielas tirgotājiem vēl pirms paša elitārā koncerta sākuma ir nopērkamas biļetes. (Foto: Inta Mengiša)

Starp citu, tovakar, ejot uz Elīnas Garančas koncertu, pat eksprezidents Valdis Zatlers bija izbrīnīts, redzot, ka pie ielas tirgotājiem vēl pirms paša elitārā koncerta sākuma ir nopērkamas biļetes. „Biju pārliecināts, ka uz Elīnas Garančas koncertu nu gan visas biļetes jau izķertas! Bet nē, uz ielas tās bija iespējams nopirkt,” sacīja Zatlers.

